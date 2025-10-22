Direktorka Luvra o skandaloznim propustima: Kamera na tom dijelu ne radi, kamion uopšte nije primijećen?

Direktorka Luvra je objasnila šta je pošlo po zlu u nedjelju, kada je došlo do čuvene pljačke.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Direktorka muzeja Lorans de Kar oglasila se povodom pljačke Luvra i objasnila kako je došlo do propusta i kako je do njega došlo.

Zastarjeli sistem sigurnosnih kamera u nedjelju nije uspio da na vrijeme otkrije lopove kako bi se spriječila njihova krađa, izjavila je direktorka Luvra, danas kada je muzej ponovo otvoren za posjetioce.

U nedjelju su lopovi provalili u svetski poznati pariški muzej koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na spratu, zatim ukrali dragulje iz francuske kraljevske kolekcije u vrijednosti od oko 88 miliona evra, nakon čega su pobjegli na motorima.

"Doživjeli smo poraz"

"Uprkos našim naporima i svakodnevnom radu, doživjeli smo poraz. Nismo dovoljno rano otkrili dolazak lopova rekla je Lorans de Kar, direktorka muzeja, okrivljujući za to činjenicu da muzej nema dovoljan broj spoljašnjih kamera.

Spoljne sigurnosne kamere, kako je navela, ne pokrivaju cijeli spoljašnji dio muzeja, a prozor kroz koji su lopovi ušli nije bio pod nadzorom.

Ona je tvrdila da je ranije upozoravala na to da je bezbjednost ove vijekovima stare zgrade u lošem stanju. Dodala je i da je ponudila ostavku ministarki kulture Rašidi Dati, ali ju je ona odbila.

Direktorka muzeja dodaje da su tu ugrađene protivprovalne karakteristike, debelo staklo i elektronski sistem zaključavanja sa dvije tačke zaključavanja. Takođe navodi da su se do 1980-ih dragulji u muzeju čuvali u jednoj vitrini i da su po zatvaranju muzeja bili zaključavani u fioku.

Na pitanje da li bi Luvr mogao angažovati privatno naoružano obezbjeđenje, oglasila se i šefica obezbjeđenja. Ona je odgovorila da bi muzej radije tražio pojačanje od policije.

"Ne razmatramo mogućnost da pripadnici obezbjeđenja budu naoružan, dodala je Dominik Bifen, šefica obezbjeđenja Luvra

Novi sistem

Ovaj stari sistem imao je problema, pa je uveden novi. Nakon sprovedenih studija 2014. godine, poručene su dvije nove vitrine za izlaganje nakita. Provalnici su ih napali, ali staklo nije bilo razbijeno, izdržalo je napad", rekla je direktorka

Neki senatori tokom saslušanja izrazili su nevjericu zbog ograničenih i zastarelih bezbjednosnih sistema u Luvru. Zašto je samo jedna kamera bila postavljena na spoljašnjem zidu okrenutom ka reci i zašto je bila usmjerena u pogrešnom pravcu?

Taj jedan propust značio je da kamion koji je dovezao provalnike i njihovu mehaničku merdevinu nije uopšte primijećen kada je stigao ispred Apenonske galerije.