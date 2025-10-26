logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena dva muškarca zbog filmske pljačke u Luvru: Čuvar muzeja pomagao razbojnicima?

Uhapšena dva muškarca zbog filmske pljačke u Luvru: Čuvar muzeja pomagao razbojnicima?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Dva muškarca uhapšena su zbog pljačke nakita vrijednog 76 miliona funti u Luvru, dok se sumnja da je jedan čuvar muzeja pomagao razbojnicima.

hapšenje zbog pljačke luvra Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock/Profimedia

Dva osumnjičena uhapšena su zbog neviđene pljačke u Luvru, nedjelju dana nakon što su razbojnici naoružani motornim testerama pobjegli sa nakitom vrijednim 76 miliona funti.

Jedan od uhapšenih priveden je dok je pokušavao da ukrca let za Alžir sa aerodroma Šarl de Gol u Parizu u subotu, prenosi "Le Parisien". Uhapšeni, obojica u tridesetim godinama, porijeklom su iz departmana Sen-Sen-Deni u francuskoj prijestonici, navode izvještaji.

Vjeruje se da su njih dvojica dio četvoročlane bande koja je 18. oktobra provalila u Luvr i odnijela neprocjenjiva blaga.

Lokalna policija ranije je saopštila da je pronašla digitalne forenzičke dokaze da je jedan član obezbjeđenja muzeja bio u kontaktu s razbojnicima, što je izazvalo sumnje da je riječ o "poslu iznutra".

Izvor za "The Telegraph" izjavio je: "Pronašli smo digitalne dokaze koji pokazuju da je postojala saradnja između jednog od čuvara muzeja i lopova. Prenijete su povjerljive informacije o bezbjednosti muzeja, što im je omogućilo da znaju gdje su slabe tačke."

Razbojnici su do muzeja dovezli dizalicu za namještaj i pomoću korpe se popeli uz fasadu do čuvene Galerije Apolon, gdje je nakit bio izložen u vitrinama.

Za samo sedam minuta uzeli su devet blistavih komada iz kolekcije Napoleona i carice Žozefine, ali su jedan ispustili dok su bježali.

Nakon drske dnevne pljačke, muzej je bio prinuđen da nakit prebaci u dodatno obezbijeđen trezor zbog otkrivenih ozbiljnih propusta u sigurnosti. Pod tajnom policijskom pratnjom, dragocenosti su premještene u Banku Francuske, udaljenu svega 500 metara.

Sada se čuvaju u bankinom trezoru "Souterraine", koji se nalazi 27 metara ispod sjedišta i u kojem se inače drže francuske zlatne rezerve.

Taj trezor se smatra praktično neprobojnim, ima vrata debela pola metra, teška sedam tona, i betonski blok mase 17 tona. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

luvr Francuska Pariz pljačka nakit hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ