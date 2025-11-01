Tajanstvena ponuda sa dark veba: Ko je pokušao da proda blago iz Luvra?

Predstavnik pljačkaša kontaktirao je određenu grupu i rekao da imaju rok 24 sata da odgovore u vezi kupovine ukradenog nakita.

Izvor: Phil Pasquini/Syda Productions/Youtube/NBC News/printscreen

Pljačkaši koji su 19. oktobra provalili u Luvri ukrali nakit pokušali su da prodaju ukradene predmete izraelskoj bezbjednosnoj firmi "CGI Group" putem dark veba, objavio je njemački list Bild, pozivajući se na Zvika Naveha, izvršnog direktora kompanije

"Pet dana nakon pljačke Luvra, osoba koja se predstavila kao predstavnik pljačkaša kontaktirala nas je putem zvanične veb stranice 'CGI Group'. Pitao je da li bismo pregovarali na dark vebu o kupovini ukradenih umjetničkih djela i naglasio da imamo 24 sata da odgovorimo", rekao je Naveh.

Kako se navodi, kompaniju CGI je prethodno angažovala anonimna osoba sa bliskim vezama sa Luvrom da pronađe lopove i nakit koji su ukrali.

Tajms of Izrael prenio je dan nakon pljačke da je kompanija CGI saopštila da je muzej Luvr zatražio njenu pomoć u pronalaženju ukradenih artefakata i da je Naveh tada izjavio da ih je "Luvr naročito zamolio da otkriju identitet ljudi umešanih u krađu i da povrate ukradene artefakte".

Kada je riječ o potonjoj ponudi predstavnika pljačkaša, Naveh je rekao da ju je kompanija CGI prihvatila.

Prema njegovim riječima, nakon dugih pregovora i istrage, utvrđeno je da nepoznata osoba posjeduje barem neke od ukradenih predmeta.

"Odmah smo ovo prijavili nadležnim organima u Parizu. Nažalost, birokratska kašnjenja su spriječila mogućnost vraćanja barem nekih umjetničkih djela", rekao je Naveh.

(B92/MONDO)