"Ponosan sam na te momke": Džordž Kluni oduševljen pljačkom Luvra

"Ponosan sam na te momke": Džordž Kluni oduševljen pljačkom Luvra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izjava Džordža Klunija digla je veliku prašinu.

Džordž Kluni oduševljen pljačkom Luvra Izvor: Youtube printscreen/The Walking Camera/OMAZE

Holivudski glumac Džordž Kluni je komentarisao nedavnu pljačku dragulja u Luvru, šaleći se da bi to moglo biti uključeno u nadolazeći film “Ocean’s 14”, u okviru franšize koja je proslavila prevarante i lopove.

Ako ste profesionalni lopov kao ja, veoma ste ponosni na te momke”, rekao je Kluni s osmijehom na premijeri najnovijeg filma “Jay Kelly” na AFI Festu.

Kada je upitan da li bi pljačka u Luvru mogla završiti u filmu “Ocean’s 14”, Kluni je odgovorio kao iz topa.

“Mislim da bi trebalo opljačkati Luvr”, rekao je glumac.

Pljačka se dogodila u nedjelju ujutru, kada su četiri osumnjičena ukrala osam predmeta vrijednih preko 100 miliona dolara, a Kluni je zapanjen time kako su lopovi to izveli usred dana.

On je takođe otkrio da će “Ocean’s 14” vjerovatno početi sa snimanjem sljedeće godine, sa originalnim zvijezdama franšize.

U projekat su ponovo uključeni Džulija Roberts, Bred Pit, Met Dejmon…Prvobitna trilogija “Ocean’s” započela je 2001. godine sa hitom “Ocean’s Eleven”, koji je zaradio preko 450 miliona dolara globalno.

Uslijedili su nastavci: “Ocean’s Twelve” (2004) sa 362 miliona i “Ocean’s Thirteen” (2007) sa 311 miliona dolara na svjetskom nivou.

(Kurir/ MONDO)

