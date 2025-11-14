Jezivi snimak pucnjave u Parizu: Evakuisana željeznička stanica (Video)

Pucnjava u Parizu, evakuisana željeznička stanica Monparnas.

Izvor: X/@BastionMediaFR

Na željezničkoj stanici Mornparnas u Parizu u Francuskoj danas se dogodila pucnjava zbog čega je evakuisana cijela stanica, piše "Rojters". Na društvenim mrežama pojavio se i snimak hapšenja osumnjičenog za pucnjavu.

Na jednom od snimaka vidi se kako je policija savladala osumnjičenog koji leži na zemlji. Sve vrvi od policije.

Željeznička stanica je trenutno zatvorena. Na licu mjesta nalazi se i vozilo Hitne pomoći, navodno je povrijeđena jedna osoba.

— Un individu ARMÉ D’UN COUTEAU a été NEUTRALISÉ par balle par les forces de l’ordre à la gare Montparnasse, à Paris.



Selon les premiers éléments, l’homme menaçait des voyageurs et a REFUSÉ D’OBTEMPÉRER face aux policiers, qui ont alors OUVERT LE FEU…pic.twitter.com/tTobccEfEx — Bastion (@BastionMediaFR)November 14, 2025

Prema prvim informacijama, muškarac je prvo izvadio nož, a potom i pištolj. Ispalio je najmanje jedan hitac.

"Iz prvih informacija koje su nam dostavljene, čini se da je muškarac poznat po porodičnom nasilju mahao nožem i da je policajac upotrijebio svoje oružje da ga zaustavi", saopštilo je tužilaštvo u Parizu.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date…pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini)November 14, 2025

(Mondo.rs)