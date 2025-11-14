logo
Jezivi snimak pucnjave u Parizu: Evakuisana željeznička stanica (Video)

Jezivi snimak pucnjave u Parizu: Evakuisana željeznička stanica (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pucnjava u Parizu, evakuisana željeznička stanica Monparnas.

Pucnjava u Parizu Izvor: X/@BastionMediaFR

Na željezničkoj stanici Mornparnas u Parizu u Francuskoj danas se dogodila pucnjava zbog čega je evakuisana cijela stanica, piše "Rojters". Na društvenim mrežama pojavio se i snimak hapšenja osumnjičenog za pucnjavu.

Na jednom od snimaka vidi se kako je policija savladala osumnjičenog koji leži na zemlji. Sve vrvi od policije.

Željeznička stanica je trenutno zatvorena. Na licu mjesta nalazi se i vozilo Hitne pomoći, navodno je povrijeđena jedna osoba.

Prema prvim informacijama, muškarac je prvo izvadio nož, a potom i pištolj. Ispalio je najmanje jedan hitac.

"Iz prvih informacija koje su nam dostavljene, čini se da je muškarac poznat po porodičnom nasilju mahao nožem i da je policajac upotrijebio svoje oružje da ga zaustavi", saopštilo je tužilaštvo u Parizu.

(Mondo.rs)

