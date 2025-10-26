Pucnjava na univerzitetu, ima mrtvih i povrijeđenih: Užas u Americi

Jedna osoba je poginula, a šestoro je povrijeđeno nakon pucnjave na Univerzitetu Linkoln u Pensilvaniji tokom vikenda kućnog prvenstva, jedan osumnjičeni je uhapšen, a policija istražuje događaj.

Izvor: youtube/screenshot/WGN News

Jedna osoba je poginula, a više njih je povrijeđeno nakon što je na Univerzitetu Linkoln u Pensilvaniji došlo do pucnjavetokom vikenda proslave kućnog prvenstva, saopštili su zvaničnici.

Šef univerzitetske policije, Mark Parti, potvrdio je na konferenciji za medije da je jedna osoba stradala, dok je šestoro ranjeno i prevezeno u bolnicu.

Jedan osumnjičeni je uhapšen, navodi policija.

"Službe reda su reagovale na lice mjesta i aktivno istražuju događaj", navelo je Okružno tužilaštvo Češter u saopštenju. "Molimo da za sada izbjegavate ovo područje."

Univerzitet Linkoln je istorijski crni koledž i nalazi se oko 45 milja jugozapadno od Filadelfije i oko 25 milja zapadno od Vilmingtona, Delaware.

Ovaj vikend obeležavao je proslave kućnog prvenstva škole, sa glavnom fudbalskom utakmicom koja je održana u subotu u 13 časova.

"Dobio sam informacije o pucnjavi na Univerzitetu Linkoln i moja administracija pruža punu podršku predsedniku Alenu i lokalnim organima reda", napisao je guverner Pensilvanije, Džoš Šeipiro, na društvenim mrežama. "Molim vas da izbjegavate ovo područje, pratite uputstva lokalnih vlasti i pridružite se meni i Lori u molitvama za zajednicu Univerziteta Linkoln", dodao je guverner.

Policija okruga Češter, Šerifova služba okruga Češter i Univerzitet Linkoln nisu odmah odgovorili na upite Fox News Digital.