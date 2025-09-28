logo
Ranjeno više osoba u pucnjavi u crkvi: Užas u Mičigenu, policija likvidirala napadača (Video)

Ranjeno više osoba u pucnjavi u crkvi: Užas u Mičigenu, policija likvidirala napadača (Video)

Autor mondo.ba
0

Više osoba je upucano u mormonskoj crkvi u Mičigenu.

Pucnjava u mormonskoj crkvi u Mičigenu Izvor: X/@AZ_Intel_

Više osoba je upucano u mormonskoj crkvi u Mičigenu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Asosijejted Pres". Policija je likvidirala napadača.

Izbio je i požar u crkvi. Nije poznato zasad da li ima mrtvih.

"Do pucnjave je došlo u Crkvi svetaca posljednjih dana u gradu Grand Blank, oko 80 kilometara sjeverno od Detroita", saopštila je lokalna policija.

Ko su mormoni?

Mormoni su pripadnici crkve Isusa Hrista. Riječ je o hrišćanskoj vjerskoj zajednici koja je osnovana početkom 19. vijeka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vjeruju u Bibliju i u "Knjigu Mormona" koja se smatra njihovom svetinjom. Vjeruje se da je ona božansko otkrovenje koje je dato proroku Džozefu Smitu 1830. godine.

(MONDO)

