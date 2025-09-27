Tramp šalje vojsku u Portland: "Pod opsadom su zbog domaćih terorista"

Tramp šalje vojsku u Portland.

Izvor: Anna Moneymaker/Shutterstock/U.S. Army / Zuma Press / Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da šalje vojsku u Portland u saveznoj državi Oregon. Cilj ove akcije je zaštita ICE objekata za koje američki predsjednik optužuje radikalnu ljevicu i Antifa pokret.

Naložio je Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Američkih Država da obezbijedi sve potrebne trupe za zaštitu "ratom razorenog Portlanda". Prema njegovim riječima, ova odluka bila je neophodna kako bi se zaštitile američke carinske i imigracione službe.

Da podsjetimo, Tramp je promijenio svoj pristup u političkoj borbi protiv ljevice nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka. Optužuje ih gotovo svakodnevno za nasilje u zemlji.

Objekat ICE u Portlandu je bio često na meti demonstranata u prethodnom periodu. Često su izbijali i vrlo nasilni sukobi.

