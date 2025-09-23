Tramp i zvanično proglasio "Antifu" terorističkom organizacijom

Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je izvršni ukaz kojim se pokret "Antifa" proglašava terorističkom organizacijom.

U ukazu se navodi da "Antifa" sprovodi koordinisanu kampanju političkog nasilja prema policijskim agencijama i konzervativnim ličnostima.

Tramp je u ukazu istakao da je "Antifa" militarističko, anarhističko udruženje koje želi da svrgne vladu SAD i učestvuje u nasilnim naporima da se opstruiše rad policijskih agencija, prenosi "Raša tudej".

U dokumentu su navedene aktivnosti "Antife", uključujući oružane obračune sa policijom, organizovane nerede i napade na službenike Odjeljenja za imigraciju i carine.

Tramp je ukazom naredio federalnim agencijama da iskoriste sva dostupna ovlaštenja kako bi istražile, osujetile i prekinule bilo kakve protivzakonite operacije "Antife" ili pojedinaca koji djeluju u njeno ime.

Antifa u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja decentralizovan pokret, bez formalnog vođstva, članstva ili organizacione strukture.

Nastala je kao odgovor na djelovanje krajnje desnice i neonacističkih grupa, a njeni pripadnici se definišu kroz protivljenje fašizmu, rasizmu i autoritarnim ideologijama.

U ideološkom smislu, antifašisti se uglavnom povezuju s ljevičarskim, anarhističkim i antikapitalističkim idejama. Njihove aktivnosti obuhvataju širok spektar djelovanja – od protesta i edukativnih kampanja do direktnih akcija i sukoba s ekstremno desnim grupama.

Upravo zbog toga pokret često izaziva kontroverze: dok kritičari Antifu optužuju za nasilje i vandalizam, pristalice tvrde da se radi o odbrambenom odgovoru na rast desničarskog ekstremizma.

U američkoj javnosti posebno su postali vidljivi nakon nasilnih događaja u Šarlotsvilu 2017. godine, a zatim i tokom protesta "Black Lives Matter" 2020. godine. Tada su učestvovali u sukobima sa pripadnicima krajnje desnice, što ih je dovelo u centar političke debate.

(Srna/MONDO)