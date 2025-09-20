logo
Udar na tehnološki sektor: Tramp uvodi naknadu od 100.000 dolara godišnje za H-1B radne vize

Autor Dušan Volaš
0

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa objavila je da će od kompanija tražiti naknadu od 100.000 dolara godišnje po privremenoj radnoj vizi H-1B.

Tramp uvodi naknadu od 100.000 dolara godišnje za H-1B radne vize Izvor: Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Očekuje se da će tehnološki sektor u SAD, koji u velikoj mjeri zavisi od stručnjaka iz inostranstva, biti posebno pogođen, a povećani troškovi mogli bi prisiliti kompanije na preseljenje poslovanja u inostranstvo.

Takođe, to bi moglo da zada ozbiljan udarac tehnološkom sektoru koji se uveliko oslanja na stručnjake iz Indije i Kine.

"Ukoliko hoćete nekoga da osposobljavate, to će biti ljudi koji su nedavno diplomirali sa nekog od prestižnih univerziteta širom naše zemlje. Osposobljavajte Amerikance. Prestanite da dovodite ljude koji nam oduzimaju radna mjesta", izjavio je ministar trgovine Hauard Latnik.

Tramp tvrdi kako su neki poslodavci iskorišćavali program zapošljavanja da snize plate.

"Neki poslodavci koristili su program privremenih radnih viza za snižavanje plata, čime su nanijeli štetu američkim radnicima", navodi se u izvršnoj odredbi koju je Tramp potpisao.

U dokumentu se ističe da je broj stranih radnika u području nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike u SAD više nego udvostručen u razdoblju od 2000. do 2019. godine, na gotovo 2,5 miliona, dok se ukupna zaposlenost u ovim oblastima u istom razdoblju povećala za tek 44,5 odsto.

SRNA

Donald Tramp SAD vize radnici

