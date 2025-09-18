logo
Pucnjava u Pensilvaniji: Ubijena tri policajca, napadač likvidiran (Foto, Video)

Autor Dušan Volaš
U Pensilvaniji ubijena tri policajca, napadač usmrćen, pucnjava se dogodila u selu Kodorus u okrugu Jork

Pucnjava u Pensilvaniji: Ubijena tri policajca Izvor: YouTube/Screenshot

Američki zvaničnici su saopštili da su tri policajca ubijena, a dvoje teško ranjeno u Pensilvaniji u sukobu sa naoružanim napadačem koga je potom smrtno ranila policija.

Rojters prenosi izjavu pukovnika Kristofera Parisa, policijskog komesara Pensilvanije, da se pucnjava dogodila juče u selu Kodorus u okrugu Jork na jugoistoku te savezne države, kada su se policajci vratili na mjesto na kojem su ranije već imali intervenciju.

- Bili su tamo da bi nastavili istragu koja je počela dan ranije - rekao je Paris novinarima nekoliko sati nakon pucnjave.

On je odbio da detaljnije objasni okolnosti vatrenog obračuna, ali je naveo da se istražuje "domaća veza".

Navodi se da su ranjeni policajci prevezeni u obližnju bolnicu u kritičnom, ali stabilnom stanju.

Lokalni mediji su izvijestili da su policajci pokušavali da uruče nalog za pretres kada je izbila pucnjava.

Paris je rekao da je policija ubila napadača.

Osumnjičeni nije javno identifikovan, a vlasti su odbile da odmah otkriju imena agencija za sprovođenje zakona kojima su policajci pripadali.

Guverner Pensilvanije Džoš Šapiro otišao je u bolnicu da oda počast ranjenim policajcima.

- Ovo je apsolutno tragičan i razarajući dan za okrug Jork, za celu Pensilvaniju - kazao je Šapiro i zamolio sve da se mole za porodice žrtava.

Šapiro je takođe potvrdio da je primio poziv od državne tužiteljke SAD Pem Bondi koja mu je ponudila svu neophodnu federalnu podršku.

(Kurir.rs/Reuters)

Tagovi

SAD pucnjava

