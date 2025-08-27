logo
Masovna pucnjava u školi u Americi, troje ubijeno, 20 ranjeno: Napadač ispalio između 50 i 100 metaka

Masovna pucnjava u školi u Americi, troje ubijeno, 20 ranjeno: Napadač ispalio između 50 i 100 metaka

Autor mondo.ba
0

Jedan roditelj rekao je da su svi učenici bili na misi, sjedeći u klupama, kada je napadač zapucao kroz prozore.

Masovna pucnjava u SAD Izvor: Printscreen/Fox9

Najmanje tri osobe, uključujući napadača, poginule su danas, a oko 20 ljudi je povređeno u pucnjavi u katoličkoj školi u južnom dijelu grada Mineapolis u američkoj saveznoj državi Minesota, saopštio je zvaničnik američkog Ministarstva pravde.

Veliki broj pripadnika hitnih službi nalazi se na licu mjesta, na 54. aveniji između ulica Harijet i Garfild. Guverner Tim Volc objavio je na društvenim mrežama da je obaviješten o pucnjavi u katoličkoj školi "Blagovijesti".

"Molim se za našu djecu i nastavnike čija je prva nedjelja škole ukaljana ovim užasnim činom nasilja", napisao je Volc na mreži "Iks".

Dok su policija, FBI i druge savezne agencije, zajedno sa ambulantnim vozilima, stizali u školu, osoba koja se javila na telefon iz škole potvrdila je da su učenici evakuisani, piše AP.

Portparol Hennepin Healthcare, najvećeg urgentnog centra u Minesoti, izjavio je da ustanova aktivno reaguje na vanrednu situaciju, bez davanja dodatnih detalja. Na društvenim mrežama je ova ustanova potvrdila da zbrinjava pacijente povređene u pucnjavi.

CBS News objavio je da je osumnjičeni za pucnjavu navodno izvršio samoubistvo. Policija iz Ričfilda saopštila je da je na mjestu događaja viđen "muškarac obučen u crno i naoružan puškom".

Jedan roditelj rekao je da su svi učenici bili na misi, sjedeći u klupama, kada je napadač zapucao kroz prozore.

"Samo je zasuo bočne prozore suzavcem i ispalio između 50 i 100 metaka. Ubio je dvoje djece", rekao je roditelj koji je želio da ostane anoniman.

Roditelji su viđeni kako napuštaju mjesto događaja sa svojom djecom, dok su neki plakali. Jedan mještanin je rekao lokalnoj stanici da je čuo toliko pucnjave da je pomislio da neko postavlja krov na njegovoj kući.

 (MONDO)

