Nekadašnji košarkaši Zvezde i Partizana zapaženi na Američkom kupu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde počeli su pripreme u utorak nakon što je saopšteno da Brazilac Jago Dos Santos više nije dio tima. On se trenutno nalazi sa reprezentacijom, a u porazu od Sjedinjenih Američkih Država 90:78 na Američkom kupu odigrao je solidnu partiju. S druge strane istakao se još jedan nekadašnji igrač Zvezde Džavonte Smart koji je bio najbolji pojedinac na meču.

Smart je postigao 22 poena, sedam skokova i dodao četiri asistencije, uz jako dobar procenat šuta iz igre. Pratio ga je Ramzi sa 15 poena i četiri skoka, a sljedeći na listi bio je Smit sa 11 poena.

Vidi opis Svi ponovo bruje o Džavonteu Smartu: Sjajna partija bivšeg igrača Zvezde, Jago i Kaboklo nemoćni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Nekadašnji centar Partizana Bruno Kaboklo je bio najzapaženiji u poraženom timu sa 21 poenom, a pomenuti Jago je pratio sa 14 poena i devet asistencija.

Ova pobjeda je Amerikancima donijela prvo mjesto u grupi, dok je Brazil treći, a Urugvaj drugi, Bahami su ispali kao posljednjeplasirani. Četvrtfinalni parovi su Kanada - Kolumbija, Portoriko - Argentina, Dominikanska Republika - Brazil i SAD - Urugvaj.