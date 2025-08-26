I Ðoković ispratio Nedovića iz Zvezde: Oglasio se kada je čuo da odlazi iz kluba

Novak Ðoković se kao veliki navijač Zvezde oglasio nakon rastanka Nemanje Nedovića i crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser u istoriji Novak Ðoković ispratio je Nemanju Nedovića iz Crvene zvezde. U toku učešća na US openu, Nole je našao vremena da se oglasi povodom definitivnog rastanka crveno-bijelih i iskusnog beka poslije tri godine.

Poznat kao veliki navijač crveno-bijelih, Ðoković je na društvenim mrežama podijelio video-snimak kojim se Zvezda oprostila od svog nekadašnjeg djaka i dugogodišnjeg prvotimca.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Nedović je završio drugi mandat u Zvezdi, u kojoj je ponikao, proveo u njenom prvom timu ukupno sedam godina i osvojio titulu ABA lige i Superlige Srbije, kao i Kupove Radivoja Koraća.

Poslije sezone u kojoj je prolazio kroz probleme sa povredama i u kojoj je njegova forma oscilovala, Nedoviću je Zvezda poručila da će vrata kluba za njega uvijek ostati otvorena.

Nedovićev odlazak je treći u posljednjih sedam dana na Malom Kalemegdanu, jer su klub u tom periodu napustile i Zvezdine legende, kapiteni Branko Lazić i Luka Mitrović.

U međuvremenu, Zvezda okuplja tim za početak priprema za sezonu 2025/26. Crveno-bijeli će se spremati u Beogradu, a za to vrijeme će biti poznato i gdje će Nedović, Mitrović i Lazić nastaviti karijeru.