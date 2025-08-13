Nemanja Nedović ipak odlazi iz Zvezde? Isplivalo ime evroligaša koji ga želi u timu

Nemanja Nedović mogao bi da nastavi karijeru u Francuskoj

Izvor: MN PRESS

Nemanja Nedović napušta Crvenu zvezdu i odlazi u Pariz? To je navodno jedna od mogućnosti za beka crveno-bijelih, za koga se već mjesecima nagađa da bi mogao da ode iako je krajem prošle sezone postigao dogovor sa klubom o ostanku.

Nedović je u Zvezdu došao 2022. godine iz Panatinaikosa, zaigrao je za matični klub tačno 10 godina poslije odlaska i na Mali Kalemegdan je donio titulu ABA lige 2024. uz dva trofeja Kupa Koraća.

Protiv Pariza je prošle sezone odigrao odličan meč, ubacio 21 poen i bio heroj velikog preokreta crveno-bijelih u glavnom gradu Francuske. Da li će mu to od ovog ljeta biti i nova destinacija u karijeri?

Nedović je igrao i za Lijetuvos Ritas, Golden Stejt, Valensiju, Unikahu, Armani, Panatinaikos i Crvenu zvezdu, za koju je igrao dva puta.