logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Obradović "izribao" Džordana Nvoru usred meča: Tenzije na klupi Crvene zvezde u Parizu

Saša Obradović "izribao" Džordana Nvoru usred meča: Tenzije na klupi Crvene zvezde u Parizu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović bio je nezadovoljan igrom Džordana Nvore i to mu je odmah stavio do znanja tokom meča

Sasa obradovic kritikovao dzordana nvoru Izvor: Printscreen/Euroleague

Crvena zvezda izgubila je od Pariza u Evroligi (102:92), a nekoliko igrača bilo je ispod svakog nivoa. Jedan od njih bio je Džordan Nvora koji je imao previše kikseva u odbrani. Upravo to je bila najveća zamjerka Saše Obradovića koji ga je izveo iz igre.

Sve to dogodilo se u prvom poluvremenu, a Nvora nije bio zadovoljan kada je otišao na klupu što se vidjelo i po njegovoj reakciji. Kada ga je Obradović zamijenio, prišao je da mu objasni gdje je grešio, a Džordan nije želio previše da sluša o tome. Samo je sjeo na svoje mjesto.

Nije bio zadovoljan prikazanim od Nvore koji je meč završio samo sa tri poena i indeksom korisnosti od minus 1. Jasno je da će Saša imati šta da kaže svojim izabranicima poslije poraza u francuskoj prestonici.

Pogledajte

00:14
Saša Obradović i Džordan Nvora
Izvor: Euroleague
Izvor: Euroleague

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:54
Čima Moneke utučen zbog promašenih bacanja
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džordan Nvora Saša Obradović KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC