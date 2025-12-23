Saša Obradović "izribao" Džordana Nvoru usred meča: Tenzije na klupi Crvene zvezde u Parizu

Saša Obradović bio je nezadovoljan igrom Džordana Nvore i to mu je odmah stavio do znanja tokom meča
Crvena zvezda izgubila je od Pariza u Evroligi (102:92), a nekoliko igrača bilo je ispod svakog nivoa. Jedan od njih bio je Džordan Nvora koji je imao previše kikseva u odbrani. Upravo to je bila najveća zamjerka Saše Obradovića koji ga je izveo iz igre.
Sve to dogodilo se u prvom poluvremenu, a Nvora nije bio zadovoljan kada je otišao na klupu što se vidjelo i po njegovoj reakciji. Kada ga je Obradović zamijenio, prišao je da mu objasni gdje je grešio, a Džordan nije želio previše da sluša o tome. Samo je sjeo na svoje mjesto.
Nije bio zadovoljan prikazanim od Nvore koji je meč završio samo sa tri poena i indeksom korisnosti od minus 1. Jasno je da će Saša imati šta da kaže svojim izabranicima poslije poraza u francuskoj prestonici.
BONUS VIDEO:
(MONDO)