Vlade Đurović ima savjet za Sašu Obradovića: "Zvezda će da pobijedi Pariz ako Batler to uradi"

Vlade Đurović tvrdi da Zvezda može da pobijedi Pariz ukoliko Džared Batler dobije minutažu i postigne bar 15 poena.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra na gostovanju protiv Pariza, a uoči tog meča oglasio se Vlade Đurović. Iskusni stručnjak smatra da crveno-bijeli mogu da slave u Francuskoj i da je za to potrebno da "eksplodira" Džared Batler i da on mora da dobije veću minutažu od Saše Obradovića.

"Kada se pogleda raspored i ekipe sa kojima se igra, vjerovatno svaki trener u sebi napravi plan, na primjer Asvel idemo da dobijemo, idemo sa Parizom i možda vidjećemo Baskonija ili Bajern i Makabi u Pioniru. Tako bih ja gledao kao trener, ne bih računao Atinu, Kaunas, Madrid da ćeš dobiti. Ovo su mečevi koji mogu da se dobiju, Zvezda treba i može da dobije večeras. Kažem 50-50, ne smije se potcjenjivati Pariz", počeo je Đurović.

Smatra da je potrebno da ekipa ne uđe u ritam rivala i da mora da uspori igru.

"Imaju isti način igre, mnogo šutiraju za tri, jure po terenu, treba smiriti taj ritam njihov i to je dobro. Teška utakmica i vrlo važna. Zvezda ako dobije, nastavlja snove za vrh tabele, ako izgubi onda se snovi mijenjaju i prelaze na to da li će plej-of ili plej-in. Nadoknađuje se pobjedom i neki poraz kod kuće. Računam i poraz od Partizana kao da je kod kuće. Zvezda nije još kompletna, ali je u psihološki boljoj situaciji nego prije Virtusa. Tada je bila sabijena uza zid. Sada nije moranje, nije tragedija ako se izgubi, ali je fantastično ako se dobije. Zvezda može, ne kažem da mora, već da treba da dobije", jasna je Đurović.

"Batler mora da ubaci 15-20 poena"

Pogledajte 00:17 Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Za ključ eventualne pobjede Zvezde u Parizu Đurović vidi Džareda Batlera.

"Očekujem Batlera da postigne između 15 i 20 poena, ako to da, Zvezda ne može da izgubi. Ako on da osam, Grejem da 12, može da šutira 4/6 za tri. Znam da će Kalinić da daje svoje, da se bori, Odželej će dati desetak, Moneke isto tako. Motiejunas četiri-pet poena. Pitaju se ova dvojica koji su još nedefinisani i ne zna se šta može. Iznenađenje, čovjek da 26 poena odjednom. Govorio sam da je Vašington opak igrač, meni je malo kada da 30. Tako Batler može da postigne 20-30 poena u Evroligi, ali da igra 30 minuta. Saša tako vodi, svaka mu čast, ali kada bi imao minutažu davao bi. Pravi je NBA igrač. Ovaj je igrač koji u rukama ima 20-30 poena", zaključio je Đurović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:34 Džared Batler pred meč sa Virtusom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)