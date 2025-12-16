Vlade Đurović otkrio je da je on bio zaslužan za to što je Dimitris Itudis postao pomoćnik Željka Obradovića

Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Dimitris Itudis sa Hapoel Tel Avivom dočekuje Crvenu zvezdu u Jerusalimu i traži pobjedu u Evroligi. Uoči tog meča Vlade Đurović pričao je baš o grčkom stručnjaku i o tome kako je na njegovu preporuku on počeo da sarađuje sa Željkom Obradovićem.

"On je studirao u Zagrebu, mnogi Grci studiraju kod nas. Studirao je na odsjeku košarka. Vratio se, bio je u malom klub u Solunu u trećoj ligi. Jedan moj prijatelj advokat mi je preporučio da ga uzmem u Panioniosu. Kada sam odlazio, Željko je došao u Panatinaikos. Pitao me je da li ima nekoga. Željko mi kaže da nije najbolji sa engleskim, da priča španski, da mu treba prevodilac više nego pomoćnik. Rekao sam mu 'imam momka, dobro govori srpski i engleski'", pričao je Đurović u studiju Arene sport pred meč Zvezde i Hapoela.

Vidi opis "Željku sam rekao da imam za njega jednog momka koji zna srpski": Vlade Đurović ispričao ono što niko nije znao KOSARKA - ZELJKO OBRADOVIC, trener kosarkasa Panatinaikosa, na utakmici Evrolige protiv Partizana, i DIMITRIS ITOUDIS - Dimitris Itudis, pomocni trener. Beograd, 05.03.2009. photo:N.Parausic Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ArenaSport 1 / printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen/X/Euroleague Br. slika: 6 6 / 6 AD

Istakao je da Itudisu želi sve najbolje u karijeri, ali i da želi da izgubi sa Hapoelom od Zvezde u Jerusalimu.

"Tad je bilo mnogo više grčkih igrača, Dijamantidis, Spanulis, bili su glavni igrači. To je ispala nevjerovatna kombinacija. Osvojili su sve što se moglo osvojiti zajedno. Sa tim znanjem koje je nakupio od Željka, otišao je u CSKA i uzeo titulu. Korektan momak. Kada kažem dobro govori srpski, naučio ga je sa Željkom, govorio je čist hrvatski, jer je tamo naučio. Prešao je sa ijekavice na ekavicu. Rekao sam da je 'divlja karta', ali bih volio da ga stane večeras. Želim mu svako dobro, ali ne protiv Zvezde", zaključio je Đurović.

Itudis je sa Obradovićem osvojio pet titula u Evroligi kao pomoćnik, dok je sa ekipom CSKA osvojio dvije evroligaške titule kao glavni trener.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Željko Obradović na aerodromu u Beogradu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)