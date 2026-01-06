Novak Đoković prišao Laminu Jamalu zbog sina Stefana

Novak Đoković pitao Lamina Jamala za zajedničku fotografiju, a onda pozvao i sina Stefana da im se pridruži.

Izvor: Youtube/Lamine Yamal/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković neće igrati u Adelejdu jer smatra da nije dovoljno fizički pripremljen za taj izazov, iako je već dugo u trenažnom procesu. Dio priprema za novu sezonu odradio je u Dubaiju, gdje je bio gost na gala ceremoniji i tom prilikom mu je uručena vrijedna nagrada. Sa istog događaja pojavio se i snimak, koji je na društvene mreže postavio španski fudbaler Lamin Jamal.

Novak Đoković i talentovani Lamin Jamal kratko su popričali, najboljih teniser svih vremena je hvalio dostuignuća mladog sportiste, a zatim ga i zamolio za fotografiju. Objasnio je Đoković da njegov sin Stefan mnogo voli španskog fudbalera, pa je nakon Jamalovog pristanka pozvao nasljednika.

"Stefane, Stefo, dođi", uzviknuo je Novak Đoković na srpskom, a zatim se njegov sin pojavio kako bi pozirao zajedno sa ocem i jednim od svojih omiljenih fudbalera. Biće to uspomena za Stefana Đokovića, a nadamo se da će njegova teniska karijera biti takva da će Lamin Jamal njega zamoliti za fotografiju.

Izvor: Youtube/Lamine Yamal/printscreen

Zanimljivo, Lamin Jamal je rođen u julu 2007. godine, kada je Novak Đoković već počeo da gradi ozbiljnu tenisku karijeru i pored svog imena imao upisane prve titule na profesionalnom nivou. Samo nekoliko mjeseci kasnije srpski teniser osvojio je i svoj prvi grend slem u karijeri.

Stefan Đoković se rodio u oktobru 2014. godine i španski fudbaler je po godinama mnogo bliži njemu nego najboljem teniseru svih vremena. Ipak, Lamin Jamal je već postigao mnogo u karijeri i sasvim opravdano sjedi za istim stolom sa velikanima, pa nije ni čudo što mu najpopularniji sportisti svijeta traže fotografije.

Srpski teniser Novak Đoković upoznao Lamina Jamala i zamolio ga da se slika sa Stefanom. Izvor: Youtube/Lamine Yamal

Bonus video:

Pogledajte 00:13 Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)