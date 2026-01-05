"Iznajmite vilu Novaka Đokovića za 15.000 evra": Isplivale fotke, nalazi se u Srbiji

Novak Đoković izdaje svoju vilu na Pavlovačkom jezeru i svi zainteresovani mogu da je iznajme za 15.000 evra, toliko košta noćenje tamo.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Vila Novaka Đokovića postala je viralna na društvenim mrežama. Navodno je moguće iznajmiti je i provesti neko vrijeme u domu najboljeg tenisera svih vremena. Samo, za to je potrebno "odriješiti kesu" pošto je navodno cijena 15.000 evra za noć.

Vila se nalazi na Pavlovačkom jezeru i prema fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama izgleda zaista spektakularno. Ima i bazene unutra i napolju, vinski podrum, teretanu, teniski teren, saunu, sobu za igru i razonodu...

"Da, možete da iznajmite privatno odmaralište Novaka Đokovića koje se nalazi u Srbiji, ali će da vas košta. Nalazi se u blizini Pavlovačkog jezera, ima nevjerovatan pogled i košta 15.000 evra za noć. Mirno, luksuzno mjesto za odmor, sa sjajnim pogledom i osjećajem za meditaciju. Nije samo prostor za odmor, već rijetka prilika da živite u vili jednog od najboljih sportista svih vremena, mjestu koje on naziva domom", navodi se u objavi koju je objavila stranica "Luxury listings" koja ima 3,5 miliona pratilaca.

Gde je Pavlovačko jezero?

Pavlovačko jezero, koje je u Srbiji poznato i pod nazivom Kudoš, smješteno je na oko 12 kilometara sjeverno od centra Rume. Nastalo je 1983. godine pregrađivanjem doline potoka Kudoš branom dužine 400 metara. Pavlovačko jezero zahvata površinu od oko 65 hektara.

U relativnoj brzini samog jezera je i banja Vrdnik. Tu se nalazi i vila Novaka Đokovića...