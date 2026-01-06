logo
"Sada znam imena svima u Partizanu": Kameron Pejn otkrio ko mu je najveća pomoć u Beogradu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Kameron Pejn imao problema da nauči imena svojih saigrača u Beogradu.

Kameron pejn sad znam imena igraca partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana imaju četiri uzastopna poraza u Evroligi i veoma težak zadatak ispred sebe - u naredna dva kola igraće na gostujućem terenu protiv Monaka i Barselone, a zatim u Beograd stiže Olimpijakos, još jedan od najboljih evropskih timova. Ipak, crno-bijeli moraju da pobjeđuju kako bi pobjegli sa dna tabele, a za to bi najjači adut mogao da bude Kameron Pejn.

Bivši NBA košarkaš stigao je prije nekoliko nedjelja u Beograd kao jedno od najvećih pojačanja crno-bijelih, a čini se da mu se sviđa u novom klubu iako rezultati nisu na zavidnom nivou. Naravno, nije sve išlo lako za momka koji je prvi put u Evropi, pa mu je dugo vremena trebalo da nauči imena svih saigrača u ekipi!

"Dobro se osjećam, imao sam dobar trening. Jedva čekam utakmicu u Monaku, biće dobra atmosfera. Treba nam pobjeda", rekao je Kameron Pejn za "Mozzart" i dodao: "Nije manja ova dvorana od one u Čačku u kojoj smo igrali prije neki dan, ova je malo bolja. Biće zanimljivo".

Američki košarkaš se polako privikava na košarku u Evropi, pravila je učio u hodu, a isti je slučaj i sa imenima svojih saigrača. Stigao je u Beograd sa mnogo otpimizma, pa ne čudi što i dalje vjeruje u ekipu kojoj se pridružio - a za to je veoma važno zajedništvo i timsku duh.

"Samo da igramo jako, zajedno, da dižemo jedni drugi i pomažemo kada naiđemo na prepreku. Moramo da se borimo, da guramo jedni druge i da nalazimo dobre pozicije za šut. Bolje je, bolje sa svakim novim danom. Učimo i dalje jedni od drugih, upoznajemo se. Sada svima znam imena, to je sjajno. Osim toga, dobro je što se družimo, što smo zajedno, kao i sa trenerom. Bruno Fernando me vozi na treninge, ali van toga, svi su mi pomogli", otkrio je američki košarkaš.

Pejn je prokomentarisao i Majka Džejmsa koji već godinama važi za jednog od najboljih košarkaša u Evropi. Lider Monaka je sebi izgradio ime i status, pa se čak i u NBA zna da je on ubojiti strelac - iako se svojevremeno u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu nije sjajno snašao.

"Znam da je profesionalni pogađač i da postiže koševe na visokom nivou godinama. Nije ovo samo jedan igrač, Monako ima velike igrače, ali je Majk takođe bitan dio svega toga", zaključio je Pejn, koji bi mogao da bude jedan od glavnih aduta Partizana na gostovanju u Monaku.

00:16
Kameron Pejn prvi poeni u Partizanu
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

