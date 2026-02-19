Na Kupu Radivoja Koraća Spartak ima dvojicu igrača koji potpadaju u nova pravila o dvojnom državljanstvu.
Pravila na Kup Radivoja Koraća su takva da ekipe mogu da izaberu samo četiri stranca. Zbog toga često treneri ekipa imaju probleme sa izborom igrača, što se vidjelo i ove sezone kada su ekipe morale da odluče koga vode u Niš. Tako je nastao jedan problem sa Spartakom, prenosi "Sportal".
"KSS je ukinuo 'košarkaško državljanstvo' i donio odluku da svaki mladi igrač iz regiona, koji ima srpsko državljanstvo, može da igra u srpskim klubovima kao domaći igrač bez obzira na mjesto rođenja. Ali, tu postoji i jedan mali problem kada su u pitanju igrači koji dolaze iz Crne Gore. Razlog za to je crnogorski zakon o posjedovanju dvojnog državljanstva i samim tim prava nastupa u Kupu. Tu je nastala zabuna kada je u pitanju Spartak iz Subotice, naredni rival Crvene zvezde u polufinalu Kupa. Tako dva igrača Spartaka Danilo Nikolić i Igor Drobnjak imaju i srpsko i crnogorsko državljanstvo, a Crna Gora ne dozvoljava dvojno državljanstvo sa Srbijom", navodi se u tekstu.
Spartak i zabuna na Kupu Koraća u Nišu: Evo šta kažu pravila
Prema crnogorskom zakonu dvojno državljanstvo sa Srbijom je dozvoljeno ako je stečeno prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore (što je bilo u junu 2006. godine).
Sastav Spartaka za Kup u Nišu:
- Banjac
- Drobnjak
- Hanlan
- Momirov
- Medarević
- Gegić
- Ilić
- Hokins
- Bodrožić
- Nikolić
- Rebić
- Mlađenović
(Sportal/MONDO)
