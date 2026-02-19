logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spartak i zabuna na Kupu Koraća u Nišu: Evo šta kažu pravila

Spartak i zabuna na Kupu Koraća u Nišu: Evo šta kažu pravila

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Na Kupu Radivoja Koraća Spartak ima dvojicu igrača koji potpadaju u nova pravila o dvojnom državljanstvu.

pravila kupa koraca i problem sa spartakom Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Pravila na Kup Radivoja Koraća su takva da ekipe mogu da izaberu samo četiri stranca. Zbog toga često treneri ekipa imaju probleme sa izborom igrača, što se vidjelo i ove sezone kada su ekipe morale da odluče koga vode u Niš. Tako je nastao jedan problem sa Spartakom, prenosi "Sportal".

"KSS je ukinuo 'košarkaško državljanstvo' i donio odluku da svaki mladi igrač iz regiona, koji ima srpsko državljanstvo, može da igra u srpskim klubovima kao domaći igrač bez obzira na mjesto rođenja. Ali, tu postoji i jedan mali problem kada su u pitanju igrači koji dolaze iz Crne Gore. Razlog za to je crnogorski zakon o posjedovanju dvojnog državljanstva i samim tim prava nastupa u Kupu. Tu je nastala zabuna kada je u pitanju Spartak iz Subotice, naredni rival Crvene zvezde u polufinalu Kupa. Tako dva igrača Spartaka Danilo Nikolić i Igor Drobnjak imaju i srpsko i crnogorsko državljanstvo, a Crna Gora ne dozvoljava dvojno državljanstvo sa Srbijom", navodi se u tekstu.

Prema crnogorskom zakonu dvojno državljanstvo sa Srbijom je dozvoljeno ako je stečeno prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore (što je bilo u junu 2006. godine).

Sastav Spartaka za Kup u Nišu:

  • Banjac
  • Drobnjak
  • Hanlan
  • Momirov
  • Medarević
  • Gegić
  • Ilić
  • Hokins
  • Bodrožić
  • Nikolić
  • Rebić
  • Mlađenović

(Sportal/MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:45
Grobari pevaju himnu Partizana na Kupu
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Spartak Subotica Kup Radivoja Koraća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC