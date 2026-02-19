Spartak i zabuna na Kupu Koraća u Nišu: Evo šta kažu pravila

Na Kupu Radivoja Koraća Spartak ima dvojicu igrača koji potpadaju u nova pravila o dvojnom državljanstvu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Pravila na Kup Radivoja Koraća su takva da ekipe mogu da izaberu samo četiri stranca. Zbog toga često treneri ekipa imaju probleme sa izborom igrača, što se vidjelo i ove sezone kada su ekipe morale da odluče koga vode u Niš. Tako je nastao jedan problem sa Spartakom, prenosi "Sportal".

"KSS je ukinuo 'košarkaško državljanstvo' i donio odluku da svaki mladi igrač iz regiona, koji ima srpsko državljanstvo, može da igra u srpskim klubovima kao domaći igrač bez obzira na mjesto rođenja. Ali, tu postoji i jedan mali problem kada su u pitanju igrači koji dolaze iz Crne Gore. Razlog za to je crnogorski zakon o posjedovanju dvojnog državljanstva i samim tim prava nastupa u Kupu. Tu je nastala zabuna kada je u pitanju Spartak iz Subotice, naredni rival Crvene zvezde u polufinalu Kupa. Tako dva igrača Spartaka Danilo Nikolić i Igor Drobnjak imaju i srpsko i crnogorsko državljanstvo, a Crna Gora ne dozvoljava dvojno državljanstvo sa Srbijom", navodi se u tekstu.

Prema crnogorskom zakonu dvojno državljanstvo sa Srbijom je dozvoljeno ako je stečeno prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore (što je bilo u junu 2006. godine).

Sastav Spartaka za Kup u Nišu:

Banjac

Drobnjak

Hanlan

Momirov

Medarević

Gegić

Ilić

Hokins

Bodrožić

Nikolić

Rebić

Mlađenović

(Sportal/MONDO)

BONUS VIDEO: