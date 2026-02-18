Crvena zvezda s dosta muke do polufinala Kupa Radivoja Koraća: Ebuka Izundu pogurao na mišiće

Crvena zvezda je drugi polufinalista Kupa Radivoja Koraća poslije pobjede nad Borcem iz Čačka.
Djelovalo je polovinom treće četvrtine da će Crvena zvezda rutinski pobijediti Borac iz Čačka, ali je na kraju morao tim Saše Obradovića da se dobro oznoji kako bi slavio i prošao u polufinale.
Na kraju je tek tri minuta do kraja poslije serije ofanzivnih skokova Ebuke Izundua i poena Džereda Batlera pa koševa Izundua meč riješen i na kraju je bilo 93:77. Sada Crvenu zvezdu čeka pauza, pa meč sa Spartakom u petak. Ekipa iz Subotice je bila bolja od Zlatibora u svom duelu četvrtfinala.
Crvenu zvezdu je osim Izundua sa 16 poena i 5 skokova predvodio Miler Mekintajer sa 13 poena i 8 skokova, Uroš Plavšič sa 12 poena, Nikola Kalinić sa 11, dok je Džordan Nvora upisao 14 poena i 6 skokova. Što se Borca tiče Nikola Manojlović je bio na skom od dabl dabla sa 20 poena i 9 skokova, Pjer Luis je imao 17, a Uskoković 16 poena.
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 13 (8 as, 4sk), Plavšić 12 (4sk), Miljenović 10 (5sk, 3as), Batler 9 (3as), Davidovac 6, Kalinić 11 (5sk, 4 ukr, 3 as), Dobrić 2 (4ukr), Izundu 16 (5sk), Stojković, Simjanovski, Nvora 14 (6sk), Radošić
Borac: Pjer Luis 17 (4sk), Radovićč, Radulović, Nikolić 9, Jošilo, Ćurčić 3 (3sk, 3as), Fundić 10 (5sk, 5as), Obrenić, Uskoković 16 (3as), Krunić, Čarapić 3 (3sk), Manojlović 20 (9 sk)
