Crvena zvezda s dosta muke do polufinala Kupa Radivoja Koraća: Ebuka Izundu pogurao na mišiće

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda je drugi polufinalista Kupa Radivoja Koraća poslije pobjede nad Borcem iz Čačka.

Crvena zvezda s dosta muke do polufinala Kupa Radivoja Koraća: Izvor: MN PRESS

Djelovalo je polovinom treće četvrtine da će Crvena zvezda rutinski pobijediti Borac iz Čačka, ali je na kraju morao tim Saše Obradovića da se dobro oznoji kako bi slavio i prošao u polufinale.

Na kraju je tek tri minuta do kraja poslije serije ofanzivnih skokova Ebuke Izundua i poena Džereda Batlera pa koševa Izundua meč riješen i na kraju je bilo 93:77. Sada Crvenu zvezdu čeka pauza, pa meč sa Spartakom u petak. Ekipa iz Subotice je bila bolja od Zlatibora u svom duelu četvrtfinala.

Crvenu zvezdu je osim Izundua sa 16 poena i 5 skokova predvodio Miler Mekintajer sa 13 poena i 8 skokova, Uroš Plavšič sa 12 poena, Nikola Kalinić sa 11, dok je Džordan Nvora upisao 14 poena i 6 skokova. Što se Borca tiče Nikola Manojlović je bio na skom od dabl dabla sa 20 poena i 9 skokova, Pjer Luis je imao 17, a Uskoković 16 poena.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 13 (8 as, 4sk), Plavšić 12 (4sk), Miljenović 10 (5sk, 3as), Batler 9 (3as), Davidovac 6, Kalinić 11 (5sk, 4 ukr, 3 as), Dobrić 2 (4ukr), Izundu 16 (5sk), Stojković, Simjanovski, Nvora 14 (6sk), Radošić

Borac: Pjer Luis 17 (4sk), Radovićč, Radulović, Nikolić 9, Jošilo, Ćurčić 3 (3sk, 3as), Fundić 10 (5sk, 5as), Obrenić, Uskoković 16 (3as), Krunić, Čarapić 3 (3sk), Manojlović 20 (9 sk)

(MONDO)

Tagovi

Kup Radivoja Koraća KK Crvena zvezda KK Borac Čačak

