Isplivao snimak tuče navijača u Nišu: Gorjele baklje u sukobu Delija i Meraklija

Ispivao je video-snimak sukoba u kojem su navodno učestvovali navijači Radničkog iz Niša i Crvene zvezde.

Izvor: Instagram/balkanskinavijaci

U Nišu je u ponedjeljak bilo povrijeđenih muškaraca u tuči navijača Crvene zvezde i Radničkog iz Niša. Dvojica su hospitalizovani u sukobu u kojem su uglavnom učestvovali maloljetnici, a koji se dogodio nekoliko dana pred početak Kupa Radivoja Koraća u hali "Čair", tradicionalnoj dvorani-domaćinu tog turnira.

Na društvenim mrežama se pojavio video-snimak uz objašnjenje da su se sukobile Delije i Meraklije iz tog grada:

Kup Radivoja Koraća počinje u srijedu uz učešće beogradskih "vječitih rivala", čiji će dolazak u Niš izazvati najveće interesovanje. Prvog dana, u srijedu 18. februara, biće odigrani četvrtfinalni susreti Zvezda - Borac i Spartak - Zlatibor, dan kasnije, u četvrtak, igraće Partizan - FMP i Mega - OKK.

U petak će biti odigrana polufinala, a u subotu finale.