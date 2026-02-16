Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća: Saša Obradović odredio tim za Niš

Crvena zvezda objavila je sastav igrača za Kup Radivoja Koraća i na njemu nema Čime Monekea.
Crvena zvezda odredila je spisak igrača na koje će računati na predstojećem Kupu Radivoja Koraća, a kao što je poznato u sastavu mogu da budu samo četvorica stranaca. Tako su izabrani Kodi Miler Mekintajer, Džared Batler, Ebuka Izundu i Džordan Nvora.
Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća u Nišu:
- Uroš Plavšić
- Stefan Miljenović
- Aleksej Nedeljković
- Dejan Davidovac
- Nikola Kalinić
- Ognjen Dobrić
- Sava Đurić
- Lazar Stojković
- Ognjen Simjanovski
- Ognjen Radošić
- Kodi Miler Mekintajer
- Džered Batler
- Ebuka Izundu
- Džordan Nvora
Saša Obradović na spisak nije uvrstio Jaga Dos Santosa, Čimu Monekea, Semija Odželeja, Džoela Bolomboja i Donatasa Motiejunasa, odnosno igrače koji zbog povreda ne igraju već neko vrijeme: Ajzeja Kenan, Tajson Karter i Hasijel Rivero i na koje se svakako nije računalo za Kup u Nišu.
Tu je naravno i nekoliko mladih igrača za koje ćemo vidjeti da li će dobiti šansu tokom napada na trofej Kupa Radivoja Koraća koji očekuje Zvezdu ove nedjelje.
Kad se igra Kup Radivoja Koraća?Izvor: MN PRESS
Kup Radivoja Koraća je na programu od 18. do 21. februara. Crvena zvezda i Partizan neće moći da se sastanu do finala, a crveno-bijeli brane trofej.
Spartak Subotica i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati. Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega - OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan - FMP (20.00 sati). Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. februara, od 17.00 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.
(MONDO)