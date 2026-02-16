Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća: Saša Obradović odredio tim za Niš

Crvena zvezda objavila je sastav igrača za Kup Radivoja Koraća i na njemu nema Čime Monekea.

Crvena zvezda odredila je spisak igrača na koje će računati na predstojećem Kupu Radivoja Koraća, a kao što je poznato u sastavu mogu da budu samo četvorica stranaca. Tako su izabrani Kodi Miler Mekintajer, Džared Batler, Ebuka Izundu i Džordan Nvora.

Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća u Nišu:

Uroš Plavšić

Stefan Miljenović

Aleksej Nedeljković

Dejan Davidovac

Nikola Kalinić

Ognjen Dobrić

Sava Đurić

Lazar Stojković

Ognjen Simjanovski

Ognjen Radošić

Kodi Miler Mekintajer

Džered Batler

Ebuka Izundu

Džordan Nvora

Saša Obradović na spisak nije uvrstio Jaga Dos Santosa, Čimu Monekea, Semija Odželeja, Džoela Bolomboja i Donatasa Motiejunasa, odnosno igrače koji zbog povreda ne igraju već neko vrijeme: Ajzeja Kenan, Tajson Karter i Hasijel Rivero i na koje se svakako nije računalo za Kup u Nišu.

Tu je naravno i nekoliko mladih igrača za koje ćemo vidjeti da li će dobiti šansu tokom napada na trofej Kupa Radivoja Koraća koji očekuje Zvezdu ove nedjelje.

Kad se igra Kup Radivoja Koraća?

Kup Radivoja Koraća je na programu od 18. do 21. februara. Crvena zvezda i Partizan neće moći da se sastanu do finala, a crveno-bijeli brane trofej.

Spartak Subotica i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati. Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega - OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan - FMP (20.00 sati). Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. februara, od 17.00 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.

