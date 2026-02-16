logo
Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća: Saša Obradović odredio tim za Niš

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda objavila je sastav igrača za Kup Radivoja Koraća i na njemu nema Čime Monekea.

Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća: Saša Obradović odredio tim za Niš Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda odredila je spisak igrača na koje će računati na predstojećem Kupu Radivoja Koraća, a kao što je poznato u sastavu mogu da budu samo četvorica stranaca. Tako su izabrani Kodi Miler Mekintajer, Džared Batler, Ebuka Izundu i Džordan Nvora.

Ovo je sastav Crvene zvezde za Kup Radivoja Koraća u Nišu:

  • Uroš Plavšić
  • Stefan Miljenović
  • Aleksej Nedeljković
  • Dejan Davidovac
  • Nikola Kalinić
  • Ognjen Dobrić
  • Sava Đurić
  • Lazar Stojković
  • Ognjen Simjanovski
  • Ognjen Radošić
  • Kodi Miler Mekintajer
  • Džered Batler
  • Ebuka Izundu
  • Džordan Nvora

Saša Obradović na spisak nije uvrstio Jaga Dos Santosa, Čimu Monekea, Semija Odželeja, Džoela Bolomboja i Donatasa Motiejunasa, odnosno igrače koji zbog povreda ne igraju već neko vrijeme: Ajzeja Kenan, Tajson Karter i Hasijel Rivero i na koje se svakako nije računalo za Kup u Nišu.

Tu je naravno i nekoliko mladih igrača za koje ćemo vidjeti da li će dobiti šansu tokom napada na trofej Kupa Radivoja Koraća koji očekuje Zvezdu ove nedjelje.

Kad se igra Kup Radivoja Koraća?

Izvor: MN PRESS

Kup Radivoja Koraća je na programu od 18. do 21. februara. Crvena zvezda i Partizan neće moći da se sastanu do finala, a crveno-bijeli brane trofej.

Spartak Subotica i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati. Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega - OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan - FMP (20.00 sati). Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. februara, od 17.00 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.

Tajm-aut Saše Obradovića na Zvezda Igokea
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda Kup Radivoja Koraća

