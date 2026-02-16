Poznat sastav sa kojim će Partizan napasti trofej Kupa Radivoja Koraća u Nišu.
KK Partizan objavio je imena igrača na koje će trener Đoan Penjaroja računati na predstojećem Kupu Radivoja Koraća u Nišu, a kao što je poznato u sastavu mogu da budu samo četiri stranca. To je u startu bilo vrlo problematično novom treneru crno-bijelih koji nije ni znao za ova pravila pred dolazak u Beograd, ali je morao da "presječe".
Tako će Partizan računati na Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bongu i Bruna Fernandu u napadu na pehar u Nišu, dok su tu još osmorica domaćih igrača, između ostalih i mladi poput Šekularca, Danilovića i Đurovića.
Partizan objavio sastav za Kup Radivoja Koraća: Evo koga je Đoan Penjaroja precrtao
Ovo je spisak igrača na koje Partizan računa na Kupu Radivoja Koraća:
- Aleksej Pokuševski
- Arijan Lakić
- Mitar Bošnjaković
- Dvejn Vašington
- Sterling Braun
- Bruno Fernando
- Uroš Mijailović
- Aleksa Radanov
- Isak Bonga
- Đorđe Šekularac
- Uroš Danilović
- Nikola Đurović
Od igrača kojih nema na spisku očekivano su "precrtani" Džabari Parker, Mika Murinen, Tonje Džekiri i Nik Kalates, dok svakako nisu mogli da nastupe povrijeđeni Karlik Džouns i Šejk Milton, odnosno suspendovani Dilan Osetkovski. Takođe, nema ni Kamerona Pejna koji je otišao iz Partizana i pojačaće Filadelfiju. Kao što je poznato, povrijeđeni su i Mario Nakić i Vanja Marinković.
Kad se igra Kup Radivoja Koraća?Izvor: MN PRESS
Kup Radivoja Koraća je na programu od 18. do 21. februara. Crvena zvezda i Partizan neće moći da se sastanu do finala, a crveno-bijeli brane trofej.
Spartak Subotica i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati. Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega - OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan - FMP (20.00 sati). Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. februara, od 17.00 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.
(MONDO)