Partizan objavio sastav za Kup Radivoja Koraća: Evo koga je Đoan Penjaroja precrtao

KK Partizan objavio je imena igrača na koje će trener Đoan Penjaroja računati na predstojećem Kupu Radivoja Koraća u Nišu, a kao što je poznato u sastavu mogu da budu samo četiri stranca. To je u startu bilo vrlo problematično novom treneru crno-bijelih koji nije ni znao za ova pravila pred dolazak u Beograd, ali je morao da "presječe".

Tako će Partizan računati na Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bongu i Bruna Fernandu u napadu na pehar u Nišu, dok su tu još osmorica domaćih igrača, između ostalih i mladi poput Šekularca, Danilovića i Đurovića.

Ovo je spisak igrača na koje Partizan računa na Kupu Radivoja Koraća:

Aleksej Pokuševski

Arijan Lakić

Mitar Bošnjaković

Dvejn Vašington

Sterling Braun

Bruno Fernando

Uroš Mijailović

Aleksa Radanov

Isak Bonga

Đorđe Šekularac

Uroš Danilović

Nikola Đurović

Od igrača kojih nema na spisku očekivano su "precrtani" Džabari Parker, Mika Murinen, Tonje Džekiri i Nik Kalates, dok svakako nisu mogli da nastupe povrijeđeni Karlik Džouns i Šejk Milton, odnosno suspendovani Dilan Osetkovski. Takođe, nema ni Kamerona Pejna koji je otišao iz Partizana i pojačaće Filadelfiju. Kao što je poznato, povrijeđeni su i Mario Nakić i Vanja Marinković.

Kad se igra Kup Radivoja Koraća?

Kup Radivoja Koraća je na programu od 18. do 21. februara. Crvena zvezda i Partizan neće moći da se sastanu do finala, a crveno-bijeli brane trofej.

Spartak Subotica i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati. Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega - OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan - FMP (20.00 sati). Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. februara, od 17.00 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.

