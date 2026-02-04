Poznato kada igraju Crvena zvezda i Partizan u Kupu Radivoja Koraća

Nacionalni kup Srbije na programu je od 18. do 21. februara.

KSS objavio je termine i satnice utakmica Kupa Radivoja Koraća koji je na programu od 18. do 21. februara. Crvena zvezda i Partizan neće moći da se sastanu do finala, a crveno-bijeli brane trofej.

Spartak Subotica i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati. Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega - OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan - FMP (20.00 sati).

Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. februara, od 17.00 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.

Kako je navedeno u saopštenju, u slučaju zahtjeva TV Arena sport i/ili MUP-a, organizator zadržava pravo promjene satnice odigravanja utakmica. Nakon početka finalnog turnira, utvrđene satnice se ne mogu mijenjati, osim u slučaju vanrednih okolnosti koje nisu mogle biti unaprijed predviđene.

Klubovi su u obavezi da dostave svu potrebnu dokumentaciju za licenciranje ekipe do ponedjeljka, 16. februara do 12.00 sati.

