Hansi Flik donio odluku: "Barselona će biti moj posljednji klub!"

Trener Barselone Hansi Flik izjavio je da ne planira da nastavi trenersku karijeru nakon završetka angažmana u katalonskom klubu, nagovještavajući da bi mu Barselona mogla biti posljednji tim u karijeri.

Flik je to rekao uoči revanš utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Njuaksla, koja je na programu u srijedu. Prvi meč u Engleskoj završen je 1:1.

Nedavno ponovo izabrani predsjednik kluba Đoan Laporta najavio je da planira da produži ugovor njemačkog stručnjaka do 2028. godine. Flik je, međutim, istakao da sada nije trenutak za razgovore o produžetku saradnje, iako mu aktuelni ugovor ističe 2027. godine.

"Svi znaju da sam srećan ovdje, ali moram da razgovaram i sa porodicom. Biće vremena za to. Volim da radim ovdje, imam sjajnu porodicu i veliku podršku u Barseloni. U fudbalu uvijek težim najvišem nivou. Ne razmišljam o odlasku. Barselona će biti moj posljednji klub", rekao je 61-godišnji trener, koji je Barselonu preuzeo 2024. godine.

Laporta je u nedjelju ponovo izabran za predsjednika na novi petogodišnji mandat, nakon pobede na izborima među članovima kluba.

