logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hansi Flik donio odluku: "Barselona će biti moj posljednji klub!"

Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Trener Barselone Hansi Flik izjavio je da ne planira da nastavi trenersku karijeru nakon završetka angažmana u katalonskom klubu, nagovještavajući da bi mu Barselona mogla biti posljednji tim u karijeri.

Flik je to rekao uoči revanš utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Njuaksla, koja je na programu u srijedu. Prvi meč u Engleskoj završen je 1:1.

Nedavno ponovo izabrani predsjednik kluba Đoan Laporta najavio je da planira da produži ugovor njemačkog stručnjaka do 2028. godine. Flik je, međutim, istakao da sada nije trenutak za razgovore o produžetku saradnje, iako mu aktuelni ugovor ističe 2027. godine.

"Svi znaju da sam srećan ovdje, ali moram da razgovaram i sa porodicom. Biće vremena za to. Volim da radim ovdje, imam sjajnu porodicu i veliku podršku u Barseloni. U fudbalu uvijek težim najvišem nivou. Ne razmišljam o odlasku. Barselona će biti moj posljednji klub", rekao je 61-godišnji trener, koji je Barselonu preuzeo 2024. godine.

Laporta je u nedjelju ponovo izabran za predsjednika na novi petogodišnji mandat, nakon pobede na izborima među članovima kluba.

(mondo.ba/Kurir)

Tagovi

Hansi Flik fudbal Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC