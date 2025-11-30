logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barselona pobijedila, treneru pune oči suza od bijesa: Igrači prilazili da ga tješe, Rafinja mu dao obećanje

Barselona pobijedila, treneru pune oči suza od bijesa: Igrači prilazili da ga tješe, Rafinja mu dao obećanje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hansi Flik veoma teško podnio napet meč svog tima u Primeri.

Hansi Flik bijesan poslije utakmice Barselona Alaves Izvor: x.com/@DAZN_ES

Trener Barselone Hansi Flik bio je na ivici suza u subotu, poslije pobjede protiv Alavesa 3:1 na renoviranom stadionu Nou Kamp. Njegov igrač Rafinja prišao mu je i morao da ga teši, jer je Nijemac bio očigledno veoma loše.

"Poslije završetka utakmice, Rafinja mi je govorio isto što i prošli put: Bićemo bolji. Bićemo mnogo bolji u narednih utakmicama", kazao je trener Barselone prošle godine.

Zašto je Flik bio ljut poslije meča?

Iako je na semaforu pisalo 3:1 za Barsu, Flikov tim je prolio mnogo znoja da preokrene od početnih 0:1 za goste iz prvog minuta, golom Pabla Ibanjeza, strijelca prvog gostujućeg gola na "Spotifaj Nou Kampu".

U prvom poluvremenu strijelci za Barsu bili su Lamin Jamal u 8. minutu i Dani Olmo u 26, ali je Barsa definitivno "ovjerila" pobjedu tek u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena.

Barsa je ovim trijumfom izbila na vrh tabele Primere, sa dva boda više od Real Madrida, ali uz odigranu utakmicu više. "Kraljevski klub" će u nedjelju gostovati Đironi i imati priliku da se vrati na čelo, na kojem stoji uz prednost u međusobnim duelima, jer je prije mjesec dana pobijedio Barsu na svom stadionu u El Klasiku.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hansi Flik FK Barselona treneri Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC