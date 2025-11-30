Barselona pobijedila, treneru pune oči suza od bijesa: Igrači prilazili da ga tješe, Rafinja mu dao obećanje

Hansi Flik veoma teško podnio napet meč svog tima u Primeri.

Trener Barselone Hansi Flik bio je na ivici suza u subotu, poslije pobjede protiv Alavesa 3:1 na renoviranom stadionu Nou Kamp. Njegov igrač Rafinja prišao mu je i morao da ga teši, jer je Nijemac bio očigledno veoma loše.

"Poslije završetka utakmice, Rafinja mi je govorio isto što i prošli put: Bićemo bolji. Bićemo mnogo bolji u narednih utakmicama", kazao je trener Barselone prošle godine.

Zašto je Flik bio ljut poslije meča?

Iako je na semaforu pisalo 3:1 za Barsu, Flikov tim je prolio mnogo znoja da preokrene od početnih 0:1 za goste iz prvog minuta, golom Pabla Ibanjeza, strijelca prvog gostujućeg gola na "Spotifaj Nou Kampu".

U prvom poluvremenu strijelci za Barsu bili su Lamin Jamal u 8. minutu i Dani Olmo u 26, ali je Barsa definitivno "ovjerila" pobjedu tek u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena.

Barsa je ovim trijumfom izbila na vrh tabele Primere, sa dva boda više od Real Madrida, ali uz odigranu utakmicu više. "Kraljevski klub" će u nedjelju gostovati Đironi i imati priliku da se vrati na čelo, na kojem stoji uz prednost u međusobnim duelima, jer je prije mjesec dana pobijedio Barsu na svom stadionu u El Klasiku.







