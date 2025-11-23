Ovo je Barsa čekala 909 dana: Pogledajte novi Kamp Nou na kome konačno pleše Lamin Jamal

Pogledajte kako izgleda djelimično renoviran stadion Kamp Nou na kome Barselona igra konačno poslije skoro dvije godine.
Barselona se u subotu vratila na svoj stadion Kamp Nou poslije 909 dana i u povratničkoj utakmici savladala je Atletik Bilbao 4:0. Vidjeli smo da su se igrači uželjeli ovog velelepnog zdanja na kome je inače rekonstrukcija i dalje u toku, tako da će u narednom periodu biti u smanjenom kapacitetu.
Pred oko 45 hiljada navijača Barselona je savladala goste iz Baskije uživajući u golovima Levandovskog, Lopeza i dvostrukog strelca Toresa, kao i u partiji Lamina Jamala kome je ovo - vjerovali ili ne - bio tek drugi meč koji igra na Kamp Nou.
Prvi je bio u debiju prije dvije godine protiv Betisa, a od tada je Barselona svoje domaće utakmice igrala na "Monžukiku" čekajući da se njen stadion završi. Stalno je povratak Barselone bio prolongiran, gotovo godinu dana su kasnili radovi, a najvjerovatnije sve do 2027. godine nećemo vidjeti stadion u novom punom kapacitetu od 105 hiljada stolica.
Inače, renoviranje Nou Kampa koštaće 1,6 milijardi evra. Klub nije imao novca za to, tako da je prodao prava stadiona kompaniji "Spotify", dok je takođe dobio i pozajmicu od investicionog fonda i počeće da je otplaćuje kad završi stadion.