Mesi se usred noći vratio u Barselonu: "Cijelom dušom mi fališ, nadam se da ću se vratiti"

Najveći fudbaler Barselone svih vremena ne može bez Barselone

Izvor: instagram.com/leomessi

Veliki Lionel Mesi (38) došao je u toku prošle noći na novi stadion Barselone, "Spotifaj Nou Kamp". U potpunoj privatnosti, Argentinac je prišao domu svog kluba kada unutra nije bilo nikoga i prošetao se terenom renoviranog stadiona.

Nije potrebno naglašavati koliko je emocija u tom trenutku bilo u velikom Mesiju, koji je sada igrač Intera iz Majamija, ali zauvijek će ostati najveći igrač Barse i vjerovatno najveći fudbaler svih vremena.

"Prošle noći vratio sam se na mjesto koje mi cijelom dušom nedostaje. Na mjesto na kojem sam bio neizmjerno srećan, gdje ste činili da se hiljadu puta osjetim kao najsrećniji čovjek na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, ne samo se oprostim kao igrač, što nikad nisam uspio...", napisao je Mesi, dok je pod ugovorom sa Interom do decembra 2028.

Mesi je napustio Barselonu 2021. godine i otišao u Pari Sen Žermen, što se nije pokazao kao uspješan potez, pa se 2023. preselio u Sjedinjene Države i zaigrao za Inter Majami, klub Dejvida Bekama. U saveznoj državi Florida mnogo više uživa nego među Parižanima, ali je to i dalje daleko od dana svoje najveće radosti, u Barseloni.

Leo je ponikao u Barsi, u koju je došao kao dijete i u njoj proveo čak 21 godinu, od 2000. do 2021. U njegovom periodu u prvom timu Katalonci su bili uspješniji nego ikad, jer su osvojili deset titula prvaka Španije, četiri puta Ligu šampiona i tri puta bili prvaci svijeta. Za to vrijeme, Mesi je proglašavan čak šest puta najboljim igračem svijeta i dobitnikom Zlatne lopte, dok je poslije toga po jednu osvojio i kao igrač Pari Sen Žermena i Intera.