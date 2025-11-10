logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mesi se usred noći vratio u Barselonu: "Cijelom dušom mi fališ, nadam se da ću se vratiti"

Mesi se usred noći vratio u Barselonu: "Cijelom dušom mi fališ, nadam se da ću se vratiti"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Najveći fudbaler Barselone svih vremena ne može bez Barselone

Lionel Mesi tajna posjeta Kamp Nou Izvor: instagram.com/leomessi

Veliki Lionel Mesi (38) došao je u toku prošle noći na novi stadion Barselone, "Spotifaj Nou Kamp". U potpunoj privatnosti, Argentinac je prišao domu svog kluba kada unutra nije bilo nikoga i prošetao se terenom renoviranog stadiona.

Nije potrebno naglašavati koliko je emocija u tom trenutku bilo u velikom Mesiju, koji je sada igrač Intera iz Majamija, ali zauvijek će ostati najveći igrač Barse i vjerovatno najveći fudbaler svih vremena.

"Prošle noći vratio sam se na mjesto koje mi cijelom dušom nedostaje. Na mjesto na kojem sam bio neizmjerno srećan, gdje ste činili da se hiljadu puta osjetim kao najsrećniji čovjek na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, ne samo se oprostim kao igrač, što nikad nisam uspio...", napisao je Mesi, dok je pod ugovorom sa Interom do decembra 2028.

Mesi je napustio Barselonu 2021. godine i otišao u Pari Sen Žermen, što se nije pokazao kao uspješan potez, pa se 2023. preselio u Sjedinjene Države i zaigrao za Inter Majami, klub Dejvida Bekama. U saveznoj državi Florida mnogo više uživa nego među Parižanima, ali je to i dalje daleko od dana svoje najveće radosti, u Barseloni.

Leo je ponikao u Barsi, u koju je došao kao dijete i u njoj proveo čak 21 godinu, od 2000. do 2021. U njegovom periodu u prvom timu Katalonci su bili uspješniji nego ikad, jer su osvojili deset titula prvaka Španije, četiri puta Ligu šampiona i tri puta bili prvaci svijeta. Za to vrijeme, Mesi je proglašavan čak šest puta najboljim igračem svijeta i dobitnikom Zlatne lopte, dok je poslije toga po jednu osvojio i kao igrač Pari Sen Žermena i Intera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi Kamp Nou FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC