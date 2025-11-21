Nešto što se ne viđa u svijetu fudbala se dogodilo Robertu Levandovskom.
Čovjeku koji je tokom karijere postigao više od 700 golova u zvaničnim utakmicama tražili su da prestane da daje golove. To je nešto što tvrdi Sebastijan Staševski, autor biografije Roberta Levandovskog pod nazivom "Levandovski. Onaj pravi".
Poljak je na ljeto 2022. godine prešao iz Bajerna u Barselonu i u sezoni koja je uslijedila postigao je 23 gola u La Ligi. Katalonci su osvojili titulu, a Levandovski je bio najbolji strijelac lige sa 23 gola.
Staševski tvrdi da je centarfor imao sastanak sa čelnicima kluba, a među njima i Đoan Laporta i da mu je na tom sastanku rečeno da u dvije preostale utakmice ne postigne gol.
Nevjerovatna priča: Robertu Levandovskom klub tražio da ne daje golove!
Razlog za to je navodno klauzula koju je Barselona dogovorila sa Bajernom. Prema njoj bi Katalonci morali da plate 2,5 miliona evra ukoliko bi u prvoj sezoni Levandovski postigao 25 golova.
Robert je protiv Majorke i Selte bio na terenu od prvog do posljednjeg trenutka, ali nije postigao nijedan gol.