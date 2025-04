Barselona ostala bez Levandovskog? Kažu da ga neće biti protiv Reala i u polufinalu Lige šampiona

Barselona je jedva savladala Seltu, a na tom meču su izgleda ostali bez Roberta Levandovskog.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barselona je nastavila da juri ka tituli u Španiji, ali je potencijalno ostala bez Roberta Levandovskog. Pobedili su Katalonci Seltu 4:3, a poljski napadač se povrijedio i morao je da napusti teren. Zamijenio ga je Gavi u 78. minutu pri rezultatu 3:3, a do kraja utakmice je Rafinja uspeo sa penala da postavi konačan rezultat.

Kako javlja "As" Levandovski je povrijedio zadnju ložu i očekuje se da će biti van terena tri nedjelje. To je ogroman problem jer bi u tom slučaju vjerovatno najbolji igrač tima propustio finale Kupa Kralja sa Real Madridom 26. aprila, kao i polufinale Lige šampiona protiv Intera 30. aprila i 6. maja. Ove sezone je on dao 25 golova samo u ligi i nema prave zamjene za njega.

Mladi 23-godišnji Pau Viktor je jedini klasičan napadač u ekipi, ali ove sezone je dao tek dva gola. Najvjerovatnije je da bi na mestu špica u odsustvu Poljaka prva opcija bio Feran Tores koji je kroz karijeru često igrao na tom mjestu. Dobra vijest je ipak pobjeda koja je donijela 73. bod u sezoni ekipi. Real Madrid sa odigranim mečom manje ima 66 bodova, a Atletiko Madrid 63. Ostalo je Barseloni još šest kola do kraja prvenstva i za sada djeluje da bi mogli do trofeja.