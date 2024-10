Novi "slučaj Tadić" potresao zemlju pred Hrvate! Bez dlake na jeziku udario na selektora i taktiku

Robert Levandovski bez ustezanja kritikovao selektora Poljske i svoje saigrače zbog loše taktike i igre.

Izvor: Lukasz Grochala/Cyfrasport / Zuma Press / Profimedia

Poljska je doživjela katastrofu na Evropskom prvenstvu osvojivši samo jedan bod, dok je loše startovala i u Ligi nacija gde ima dva poraza iz tri utakmice. Uoči meča sa Hrvatskom, kapiten i najbolji igrač tima Robert Levandovski "udario" je na selektora Mihala Probježa, na sličan način kako je to učinio Dušan Tadić svom selektoru Piksiju tokom turnira u Njemačkoj. Obojica su postala nezadovoljna taktikom i svojom ulogom na terenu...

"Što je nedostajalo protiv Portugala? Hrabrost. Imali smo trenutaka kad smo se približavali šesnaestercu, ali nismo uspjeli da izigramo protivnika u odbrani. Ja sam dobio samo jednu dobru loptu, ništa drugo. Stajali smo prenisko, znam da protiv Portugala nikada nećemo ići jedan na jedan na cijelom terenu i igrati ravnopravno, ali ipak smo morali bolje", rekao je Levandovski.

"Moja uloga nije da idem do veznog reda ili čak do odbrane da bih dobio loptu. Ovo nema nikakvog smisla", rekao je Poljak bez dlake na jeziku, podigavši cijelu zemlju na noge.

Iako imaju Poljaci tri boda, osvojena protiv Škotske, opšti utisak je da su Ostrvljani odigrali bolje u Ligi nacija. Kod njih ne postoji toliko izraženo nezadovoljstvo kao što je u selekciji koju predvodi sjajni napadač Robert Levandovski, a koji je očigledno navikao da ga "hrane loptama" kao u Flikovoj Barseloni. To nije slučaj u reprezentaciji Poljske, pa više nije želio da trpi i podigao je ton kako bi sve probudio - od saigrača do selektora.

"U prvoj utakmici je Hrvatska često imala loptu i igrala leđima prema golu. Pitanje je šta mi želimo. Želimo li mi da odbranu podignemo i više da skratimo teren i budemo bliže jedni drugima? Svi znamo da Hrvatska ima odlične igrače, ali mi moramo odrediti smjer kojim želimo ići. Hoćemo li igrati na ofsajd zamke i biti visoko ili ćemo biti bliže šesnaestercu?", pita se Leva.

"Ipak, ne preduboko jer je Portugal pokazao rješenje za to. Sjećam se da je u Osijeku većina hrvatskih igrača pokušavala doći do lopte, nisu tražili dodavanja iza leđa. Na to isto moramo biti spremni. Možda će nam biti dovoljno da stanemo deset metara više na terenu, možda će to otežati Hrvatima", dao je savet jedan od najboljih strijelaca 21. vijeka uoči revanša sa Hrvatima u Poljskoj u utorak od 20.45.

Podsjetimo, Robert Levandovski je odigrao čak 155 utakmica za reprezentaciju Poljske i zabilježio je rekordna 84 gola, ali svega dva u ovoj kalendarskoj godini. Doduše, nije imao mnogo ni prilika za gol...

