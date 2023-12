Mesi i Novak imaju zajedničku crtu! Kada ih neko iznervira, ovako se osvete - Leo se ispovjedio poslije godinu dana!

Lionel Mesi je ispričao kako ga je Robert Levandovski iznervirao.

Izvor: Instagram/screenshot/djokernole

Novak Đoković i Lionel Mesi nedavno su se sreli na dodjeli "Zlatne lopte", potom zajedno i večerali, a osim što su vrhunski sportisti mnogi ne znaju da imaju još mnogo toga zajedničkog. Između ostalog, imaju i naviku da one koji ih iznerviraju - "spuste" baš onako kako im priliči... Vidjeli smo šta je Novak Đoković radio na US openu kada ga je iznervirao Ben Šelton, dok je mnogima promaklo da je i Lionel Mesi identične naravi.

Godinu dana nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo u Kataru, Lionel Mesi je priznao da je imao zanimljiv okršaj sa Robertom Levandovskim tokom Mundijala, odnosno imao je poseban motiv kada su se Argentina i Poljska srele u prvoj fazi Mundijala. Tada je Levandovski zažalio zbog izjave koju je dao poslije dodjele FIFA "The Best" nagrade.

O čemu se radi? Mesi je rekao da se divi Levandovskomi dodao je da je zaslužio da dobije "Zlatnu loptu" koja je inače otkazana, a potom nije glasao za Poljaka u "The Best" nagradi. Tada je Levandovski pobjesnio i rekao da bi "volio da su Mesijeve riječi bile iskrene, a ne šuplje". Iako bi mnogi očekivali da Mesi ignoriše takve stvari, izjava je došla do njega i jedva je čekao da izađe na teren protiv Poljaka.

"Zasmetale su mi njegove riječi jer sam iskreno rekao što sam osjećao. Zaboljelo me je to i bio sam ljut Zato sam ga ignorisao i stalno išao da ga driblam. Nije to smio da kaže", rekao je Mesi u jednom intervjuu, o pobjedi Argentine 2:0 golovima Mekalistera i Alvareza.

Podsjetimo, Levandovski je bio favorit za "Zlatnu loptu" 2020. godine, kada je ceremonija otkazana zbog pandemije korona virusa, dok je 2021. godine završio drugi u generalnom plasmanu iza Mesija.