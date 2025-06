Od sad je ser Dejvid Bekam! Trebalo da dobije titulu 2013, a komitet za dodjelu nazvao "nezahvalnim skotovima"

Dejvid Bekam dočekao je da postane vitez i da dobije titulu "ser".

Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Legendarni engleski fudbaler Dejvid Bekam (50) proglašen je vitezom tamošnjeg kraljevstva i dobio je titulu "ser" odlukom kralja Čarlsa III.

Slavni fudbaler Mančester junajteda, engleske reprezentacije, Real Madrida, Pari Sen Žermena i Milana imao je oduvijek mnogo veću i važniju ulogu od sportiste i sada je za to zvanično nagrađen.

Očekivalo se da dobije titulu još 2012, kada je uložio veliki trud da London dobije domaćinstvo Olimpijskih igara, ali je poslije dužeg čekanja ipak dobio priznanje koje mu pripada.

Bekam je nakon velike karijere fudbalera uložio ogroman trud u svoje poslovanje i formirao je klub Inter Majami, u kojem igra Lionel Mesi.

"Biće mi potrebno vrijeme da shvatim"

Izvor: i-Images / Eyevine / Profimedia

"Odrastao sam u istočnom Londonu sa roditeljima i bakama i dekama koji su bili velike patriote i ponosni Britanci. Nikad nisam ni pomišljao na to da ću dobiti tako veliko priznanje. Bila je najveća privilegija moje karijere to što sam igrao za reprezentaciju i bio njen kapiten. Doslovno ostvarenje dječačkog sna", rekao je on agenciji "PA".

"Van terena imao sam sreću da dobijem priliku da predstavljam Britaniju širom svijeta i da radim sa nevjerovatnim organizacijama koje podržavaju zajednice kojima je to potrebno i koje inspirišu sljedeće generacije. Srećan sam jer sam imao priliku da radim ono što sam radio i zahvalan sam jer sam prepoznat zbog posla koji mi je omogućio da budem toliko ostvaren. Biće mi potrebno malo vremena da shvatim šta se dogodilo, ali izuzetno sam ponosan i ovo je tako emotivan trenutak, koji dijelim sa svojom porodicom", kazao je on.

Procurili mejlovi otkrili koliko je bio bijesan

Izvor: EPA-EFE/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Iako to nikad nije javno priznao, veoma ga je zaboljelo to što nije postao "ser" još 2013. godine. Javnost je za to saznala 2017. godine, na osnovu mejlova u kojima je komitet za dodjeljivanje titula nazvao "nezahvalnim skotovima", insistirajući u tim prepiskama da "ga baš briga za to da postane vitez".

"Ti mejlovi su hakovani i njima je manipulisano", objavio je tada Bekamov portparol.

Bekam je više od 20 godina ambasador dobre volje UNICEF-a, dobio je orden britanske imperije odlukom kraljice Elizabete još 2003. godine, a sada je dočekao još veće priznanje. Jedan od najpopularnijih engleskih fudbalera u istoriji, sinonim za uspjehe velikog Mančester junajteda devedesetih godina, od sada će biti nazivan kako i dolikuje - ser Dejvid Bekam.

Engleska mu jedva oprostila 1998, pa ga obožavala

Izvor: Adam Butler / PA Images / Profimedia

Engleska je bila izuzetno ljuta 1998. godine na njega zbog crvenog kartona protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, zadobijenog zbog duela sa Dijegom Simeoneom. Ipak, nastupajući čak 115 puta za nacionalni tim svoje zemlje, on je bio šest godina kapiten i jedan od najznačajnijih trenutaka njegove karijere bio je onaj u kojem je postigao gol protiv Grčke na Old Trafordu 2001, kojim se Engleska kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo 2002. godine.

Prvi je Englez koji je davao golove na tri Mundijala i koji je odigrao 100 utakmica u Ligi šampiona. Igrao je do 2013. godine, a potom je bio dio grupe bivših igrača Junajteda koja je osnovala klub Salford, zajedno sa Gerijem Nevilom i drugima.

Napravio klub vrijedan 1,2 milijarde

Izvor: Peter Joneleit / Zuma Press / Profimedia

Takođe, svoje umijeće poslovanja pokazao je i 2007. godine, kada je postao igrač Los Anđeles Galaksija, da bi proširio popularnost fudbala u Sjedinjenim Državama. Tada je dogovorio klauzulu prema kojoj mu je omogućeno da napravi franšizu u MLS-u, što je i učinio 2014, kada je Majami dobio klub u kojem je danas za mnoge najbolji svih vremena, Leo Mesi.

Njegov klub trenutno vrijedi 1,2 milijarde dolara prema magazinu "Forbs".

Bonus video:

Pogledajte 00:37 DEJVID BEKAM SPREMA PASTIRSKU PITU Izvor: Instagram/victoriabeckham Izvor: Instagram/victoriabeckham

(MONDO)