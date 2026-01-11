Bajern brojao do 8 protiv Volfsburga, ali ovo je tek peta najubjedljivija pobjeda u Bundesligi!

Bavarci demolirali Volfsburg i stigli do jedne od najubjedljivijih pobjeda u klupskoj istoriji.

Iako nismo prešli ni polovinu januara već sada se može reći da minhenski Bajern korača ka novoj šampionskoj tituli u Bundesligi.

Apsolutnu dominaciju u njemačkom fudbalu Bavarci su potvrdili i ove nedjelje deklasiravši Volfsburg 8:1.

Duel na Alijanc areni imao je zanimljiv uvod, nakon autogola Fišera za vođstvo Bajerna brzo je stiglo izjednačenje preko Dženana Pejčinovića.

Njegov pogodak kao da je „iznervirao“ domaće fudbalere koji do kraja utakmice nisu dozvolili protivniku ni promil šanse za bilo kakvo iznenađenje.

Luis Diaz pobrinuo se da Bajern ode na odmor sa vođstvom 2:1, a u nastavku goleada na Alijanc areni.

Mikael Olise dva puta je pogađao mrežu "vukova“, Rafael Gereiro, Hari Kejn i Leon Gorecka po jednom, a Volfsburg je "počastio“ domaćina još jednim autogolom Morica Jenca.

Bajern je tako upisao trijumf 8:1, što je peta najubjedljivija prvenstvena pobjeda u klupskoj istoriji.

Rekordna je ona iz 1971. kada je Bajern savladao Borusiju Dortmund rezultatom 11:1 uz četiri gola legendarnog Gerda Milera.

Druga najveća prvenstvena pobjeda Bajerna u Bundesligi je 9:0, a do nje su Bavarci stizali dva puta, prvo u septembru 1976. protiv Borusije Berlin, a onda još jednom u martu 1984. Protiv Kikers Ofenbaha.

Čak četiri puta Bajern je stizao do pobjede 8:0, dva puta protiv HSV-a (2015,2017), te po jednom protiv Šalkea (2020) i Darmštata (2023).

Još jednom je HSV stradao protiv Bajerna, u martu 2013. 2ilo je 9:2, što je četvrti najubjedljiviji trijumf ekipe iz Minhena.

Današnjih 8:1 stajalo je na semaforu još dva puta na utakmicama Bajerna – protiv Sant Paulija 2011. Godine, te protiv Majnca u martu 2024. godine.



