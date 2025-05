Zovu je podlom bogatašicom: Snahu Bekamovih krive za ozbiljan razdor u porodici

Nikola Peltc potiče iz veoma bogate porodice, a sada nju krive za raskol u porodici supruga Bruklina Bekama.

Izvor: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mjesecima se šuška o raskolu u porodici Bekam, a sva krivica svaljuje se na jednu ženu.

Jedna od najpoznatijih porodica na svijetu djelovala je skladno sve do vjenčanja najstarijeg sina Bruklina sa američkom glumicom i bogatom nasljednicom Nikolom Peltc u aprilu 2022. godine. Luksuzna ceremonija održana je na porodičnom imanju Peltcovih u Palm Biču, Florida.

Nikola je rođena 9. januara 1995. u okrugu Vestčester, Njujork. Najpoznatija je po ulogama u filmovima "Transformers: Age of Extinction" i "The Last Airbender", kao i u seriji "Bates Motel". Kćerka je milijardera Nelsona Peltca i bivše manekenke Klaudije Hefner.

Bruklin i Nikola nisu došli ni na proslavu 50. rođendana Dejvida Bekama u martu, iako su bili pozvani. Nakon toga je Viktorija Bekam objavila porodičnu fotografiju na kojoj su svi njeni sinovi, osim Bruklina i Nikole, što je ponovo podstaklo glasine o narušenim odnosima.

Dosad niko nije potvrdio postojanje sukoba. Nikola je izjavila da "nijedna porodica nije savršena" i pohvalila je Viktorijin stil i uspjeh.



O Nikoli se već dugo u stranim medijima šuška kao o razmaženoj bogatašici s ne baš prijatnom ličnošću. Prije deset godina, glumica Bela Torn govorila je o jednoj misterioznoj holivudskoj zvijezdi koju je opisala kao "vrlo, vrlo zlu djevojku". Kako je rekla, po svaku cijenu izbjegava jednu neimenovanu mladu ženu.

"Ne mrzim je zato što je milijarderka. Ne sviđa mi se jer je milijarderka, i trudi se da svi znaju da to jeste", izjavila je Bela.

"Nikada je ne pozdravljam. Njena braća i sestre nisu zli kao ona. To je samo ona. Jedan od razloga zašto mi se ne sviđa jeste taj što je milijarderka od malih nogu, i nikada u životu nije morala da radi ni za šta", dodala je.

Nikolin otac, Nelson Peltc, američki je finansijer čije se bogatstvo, prema podacima Forbsa, procjenjuje na 1,7 milijardi dolara - što je otprilike tri puta više od imovine porodice Bekam.

Nelson je postepeno gradio svoju karijeru. Najprije je radio kao dostavljač u porodičnoj firmi A. Peltz & Sons, koja se bavila distribucijom hrane, a kasnije je sam osnovao firmu za smrznutu hranu. Ulagao je i u brojne druge kompanije. Takođe, jedan je od osnivača Trian Fund Managementa, zajedno s Piterom V. Mejom i Edvardom P. Gardenom. Radi se o alternativnom fondu za upravljanje investicijama sa sjedištem u Njujorku. Nelson posjeduje kuće u Palm Biču na Floridi i u Njujorku, a u braku je s Nikolinom majkom, Klaudijom. Prije tog braka, bio je oženjen još tri puta.

Klaudija Pelc je bivša manekenka. Nikola ima trojicu braće i jednu sestru: Breda, Vila, Metjua i Britani.

Pogledajte slike Nikole i Bruklina:

(Story.hr / MONDO)