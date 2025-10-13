logo
Robert Levandovski na ljeto odlazi iz Barselone?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Robert Levandovski napušta Barselonu na ljeto kao slobodan agent.

robert levandovski ide iz barselone Izvor: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barselona je uspjela da ubijedi Roberta Levadnovskog da ode iz Bajerna u ljeto 2022. godine, kada nije imala mnogo da ponudi, da bi već sada donijela odluku da je vrijeme da se rastane s Poljakom. Iako je Levandovski i dalje jedan od najboljih napadača na svijetu, iako i dalje bilježi sjajne brojke, Barselona mu je okrenula leđa iz dva razloga.

Prvi su njegove godine, Levandovski ima 37 i sve češće je ove sezone morao da bude na klupi zbog sitnijih povreda, dok su drugi razlog navijači koji su mu okrenuli leđa poslije poraza od Sevilje u prošlom kolu (4:1).

Na toj utakmici Robert Levandovski je neozbiljno pristupio izvođenju penala, htio je da ga izvede u stilu Žoržinja, ali je promašio čitav gol i navijači su počeli da mu zvižde. S obzirom da nije odreagovao na kritike kako se očekivalo, napadi na njega nastavili su se na društvenim mrežama i to je bila poruka i rukovodstvu Barselone.

Zbog toga je sve izvjesnije da Barselona neće ponuditi novi ugovor Levandovskom i da će kao slobodan agent idućeg ljeta otići iz kluba, što se moglo protumačiti i iz riječi sportskog direktora Deka koji stalno priča da "devetka nije prioritet".

"Nećemo razgovarati o novim ugovorima u oktobru. Idemo korak po korak. On je jedan od najboljih napadača posljednjih godina, igrač vrhunskog nivoa. Puno nam je pomogao. Postigao je više od 40 golova, ali ćemo to analizirati. Vrijeme je da razgovaramo o povratku povrijeđenih igrača", diplomatski je rekao Deko.

Pretpostavka je da će Barselona na ljeto pokušati da krene na Erlinga Holanda ili Hulijana Alvareza, a vidjećemo da li će Levandovski i dalje igrati na vrhunskom nivou.

Ove sezone ima četiri gola na sedam nastupa u La Ligi, dok je bez učinka u Ligi šampiona na dva meča.

Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

