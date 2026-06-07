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Dragan Džajić nakon "otkaza" fudbalera selektoru Veljku Paunoviću: "Srbija mora da bude svetinja"

Dragan Džajić nakon "otkaza" fudbalera selektoru Veljku Paunoviću: "Srbija mora da bude svetinja"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Predsjednik FSS Dragan Džajić osudio je nedolazak srpskih reprezentativaca na poziv selektora Paunovića, ističući da dres sa državnim grbom mora biti svetinja.

dragan dzajic o otkazima fudbalera srbije Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Veliki broj reprezentativaca Srbije nije se odazvao na poziv selektora Veljka Paunovića i zato su "orlovi" bili drastično oslabljeni u prijateljskim utakmicama sa Zelenortskim Ostrvima (0:3) i Meksikom (1:5). Mnogi od njih nisu imali naročito dobre izgovore i zato se pričalo i o kaznama, a sada se oglasio i predsjednik FSS Dragan Džajić.

"Dres sa državni grbom mora da bude svetinja, da se poštuje", rekao je Dragan Džajić za "Sportski žurnal" i stao je na stranu selektora: "Selektora ne smije da interesuje da li igrači mogu da podnesu težak i dalek put, on je planirao tu akciju i igrači koje je pozvao treba da se odazovu. Nije nam prijatno zbog svega što se desilo. I Paunović je poslije utakmice sa Meksikom rekao da je teret pao samo na mlađe igrače, zbog čega se niko nije osjećao srećno".

Istakao je Džajić da se nadao da će Srbija biti uspješnija i igrati kvalitetnije u ovom "prozoru", ali da je bilo malo vremena da se igrači adaptiraju na drugačije uslove.

Nažalost, ovo nije prvi put da su se reprezentativci "iskulirali" obaveze u državnom timu, tako je bilo i prije pet godina s Piksijem Stojkovićem na klupi "orlova".

"Državni tim, ponoviću, mora da bude svetinja. Nebitno je da li igramo u Srbiji, u komšiluku ili u dalekom Meksiku, kao što je sad bio slučaj. To su bile selektorove zamisli, rekli smo mu još prilikom potpisivanja ugovora da ga podržavamo u svim planovima i igrači treba da se odazovu kad ih pozove. Iz svega ovoga što se desilo moramo da izvučemo pouke", zaključio je Džajić.

Podsjetimo, Srbiju od septembra očekuje Liga nacija i do tih utakmica sa Grčkom, Njemačkom i Holandijom, neće biti okupljanja srpskog tima.

BONUS VIDEO:

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01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića
Izvor: FSS
Izvor: FSS

(MONDO)

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Tagovi

Dragan Džajić Veljko Paunović Srbija orlovi

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