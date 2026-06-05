"Sve je palo na njih, razočaran sam": Veljko Paunović prvi put digao glas kao selektor

Veljko Paunović stao u zaštitu "drugopozivaca" koje je morao da zove za mečeve sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom pošto brojne "zvijezde" srpske reprezentacije nisu htjele da igraju.

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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović pokušao je da nađe pozitivne stvari u debaklu koji su "orlovi" doživjeli protiv Meksika (5:1). Jasno je da je Paunović htio da zaštiti igrače na čija je pleća "sve palo", usljed odluke brojnih standardnih reprezentativaca da se ne odazovu, svjestan toga da će ih javnost uprkos svemu prve razapeti.

"Bilo je velike posvećenosti, imali smo fantastičan stav, dobre momente u iznošenju lopte i to je ono što se traži", pohvalio je Paunović tri stari u igri.

"Traže se kvalitet i nivo kvaliteta koji ovaj tim treba da dostigne. Mislim da je pred nama još mnogo posla, a potrebno je i vrijeme da dostignemo odgovarajući nivo za takmičenje na najvišem nivou. Ipak, zadovoljan sam grupom i želim da čestitam i poželim sve najbolje meksičkoj reprezentaciji", poručio je Veljko Paunović.

"Momcima je teško palo"

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"Na prvom mjestu želim da istaknem angažovanost i požrtvovanost svih momaka koji su došli na ovo putovanje koje nije bilo ni malo lako. Mislim da je u prvom poluvremenu ekipa bila u fantastičnoj energiji, veoma dobro smo kontrolisali dešavanja i poveli, došli do jako lijepog gola. Drago mi je bilo jer su trud i napor momci pretvorili u pogodak što je dobro za nas jer u posljednje vrijeme nismo postizali golove na gostovanjima. Izjednačenje je došlo njihovom zaslugom, međutim drugi gol koji je došao pred sam kraj poluvremena, koji smo sami sebi dali, puno nam je otežao posao. Momcima je to jako teško palo, ali to se dešava. Bez obzira na rezultat mislim da su momci dali sve od sebe u ovom trenutku, primili smo golove iz iznuđenih grešaka, dva smo sebi dali, morali smo bolje da intervenišemo. Sve su to lekcije koje moramo da naučimo, ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno. Bilo je i dobrih stvari, ali rezultat mnogo toga kvari", rekao je Paunović.

"Lično sam razočaran"

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Nije krio ni razočaranje zbog toga što su drugi reprezentativci Srbije odmarali dok su "drugopozivci" morali da igraju, pa je tako naglasio da je vrijeme da se što prije zaborave ove dvije utakmice.

"Jun je sa ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran. Sve je palo na ove momke. S jedne strane mi je drago što su imali jako dobro iskustvo, dali su sve od sebe, predstavaljali svoju zemlju na najbolji način bez obzira na ova dva rezultata. Jako mi je krivo da se ovako ovaj prozor potroši. Pred nama je puno posla. Ja lično sam jako nezadovoljan i moraćemo da popravimo stvari. Vjerovatno je najbolje da jun ostavimo iza sebe i zaboravimo sve ovo."

Šta dalje?

Izvor: MN PRESS

Sada je pred Srbijom učešće u Ligi nacija koje startuje u septembru i poslije svega viđenog jasno je da je srpska reprezentacija potpuni autsajder u svojoj grupi "A".