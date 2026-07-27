Teodora Kostović je najbolja srpska teniserka: Olga Danilović pada, Lola i Mia napredovale

Teodora Kostović je i zvanično pretekla Olgu Danilović na WTA listi i na taj način je postala najbolje rangirana srpska teniserka.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Teodora Kostović je najbolje rangirana srpska teniserka. Izašla je nova rang lista u obje konkurencije, Novak Đoković je napredovao u muškoj, a ona u ženskoj konkurenciji. I to poslije velikog uspjeha koji je ostvarila.

Teodora je osvojila Fjučers turnir iz serije 100 u Amstenu (Austrija) i to tako što je u finalu ubjedljivo pobjedila Vivijan Volf (Amerika) sa 6:4, 6:0. To joj je druga titula na Fjučersima poslije titule u Kuršumlijskoj banji. Sve to donijelo joj je "skok" na WTA listi.

Sada je 146. na svijetu i tako je prestigla Olgu Danilović koja nastavlja da pada pošto ne igra još od februara. Doduše, iz najljepšeg mogućeg razloga pošto je trudna, a uskoro se očekuje i svadba sa Janom Oblakom. Sada je na 264. mjestu na WTA listi.

Između njih dvije su Lola Radivojević (154. mesto) i Mia Ristić koja je baš kao i Teodora osvojila titulu na Fjučersu. U subotu je slavila u Kordenjonsu (Italija). A, od srpskih teniserki tu su još Natalija Senić (349), Elena Milovanović (425), Katarina Jokić, kao i Luna Vujović koja je napredovala za 21. poziciju (493. mjesto).