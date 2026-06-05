Šta dalje za Srbiju? Sreća da ne ide na Mundijal, a Paunović sebi napravio pakao

Fudbalska reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala za Mundijal, a debakli protiv Zelenortske Ostrva i Meksika postavljaju pitanje o tome šta će Veljko Paunović raditi kada počne Liga nacija.

Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i poslije svega što smo vidjeli u ovom junu - možda je i dobro da je tako. Ni po čemu Srbija nije pokazala da zaslužuje mjesto na Mundijalu, čak ni na najvećem ikada sa 48 reprezentacija, pošto je odigrala dvije katastrofalne utakmice u ovom FIFA prozoru.

Nakon što su Zelenortska Ostrva bila bolja od Srbije u Portugalu (3:0), srpska reprezentacija odigrala je još slabije protiv Meksika u Toluki i doživjela je debakl 5:1 (2:1) uz amaterski primljene golove, odnosno autogolove.

Malo toga bilo je pozitivno u igri Srbije, eventualno može da se priča o Petru Staniću iz Ludogoreca, fudbaleru koji je postigao jedini gol za "orlove" u ove dvije utakmice, a mnogo je više negativnih stvari koje će zabrinuti Veljka Paunovića. Ne samo da Srbija nije našla igru, nego nije popravila turobnu atmosferu koja je ostala iz Dragana Stojkovića Piksija. Čak se i ona prva, pozitivna iskra, koja se uvijek dogodi poslije "šok terapije" za kratko vrijeme izgubila...

Šta dalje za Srbiju?

Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Da li je Veljko Paunović "potrošio" prvih šest utakmica na klupi Srbije ili ne - vidjećemo kada počne Liga nacija u septembru. Izuzetno je bitno da u njoj ostvari dobar rezultat jer to donosi sigurnost pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, odnosno garantuje makar baraž za odlazak na kontinentalni turnir.

Nakon četiri poraza u dvije utakmice (Engleska, Španija, Zelenortska Ostrva i Meksiko) - uz "mršave" pobjede nad Saudjskom Arabijom i Letonijom - jasno je da je srpska selekcija potpuni autsajder u svojoj grupi "A" Lige nacija. Evo i rasporeda: