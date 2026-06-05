Šta dalje za Srbiju? Sreća da ne ide na Mundijal, a Paunović sebi napravio pakao

Fudbalska reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala za Mundijal, a debakli protiv Zelenortske Ostrva i Meksika postavljaju pitanje o tome šta će Veljko Paunović raditi kada počne Liga nacija.
Fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i poslije svega što smo vidjeli u ovom junu - možda je i dobro da je tako. Ni po čemu Srbija nije pokazala da zaslužuje mjesto na Mundijalu, čak ni na najvećem ikada sa 48 reprezentacija, pošto je odigrala dvije katastrofalne utakmice u ovom FIFA prozoru.
Nakon što su Zelenortska Ostrva bila bolja od Srbije u Portugalu (3:0), srpska reprezentacija odigrala je još slabije protiv Meksika u Toluki i doživjela je debakl 5:1 (2:1) uz amaterski primljene golove, odnosno autogolove.
Malo toga bilo je pozitivno u igri Srbije, eventualno može da se priča o Petru Staniću iz Ludogoreca, fudbaleru koji je postigao jedini gol za "orlove" u ove dvije utakmice, a mnogo je više negativnih stvari koje će zabrinuti Veljka Paunovića. Ne samo da Srbija nije našla igru, nego nije popravila turobnu atmosferu koja je ostala iz Dragana Stojkovića Piksija. Čak se i ona prva, pozitivna iskra, koja se uvijek dogodi poslije "šok terapije" za kratko vrijeme izgubila...
Šta dalje za Srbiju?Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia
Da li je Veljko Paunović "potrošio" prvih šest utakmica na klupi Srbije ili ne - vidjećemo kada počne Liga nacija u septembru. Izuzetno je bitno da u njoj ostvari dobar rezultat jer to donosi sigurnost pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, odnosno garantuje makar baraž za odlazak na kontinentalni turnir.
Nakon četiri poraza u dvije utakmice (Engleska, Španija, Zelenortska Ostrva i Meksiko) - uz "mršave" pobjede nad Saudjskom Arabijom i Letonijom - jasno je da je srpska selekcija potpuni autsajder u svojoj grupi "A" Lige nacija. Evo i rasporeda:
- Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20.45
- Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18.00
- Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20.45
- Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20.45
- Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20.45
- Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20.45
Cirkus, a ne ciklusIzvor: MN PRESS
Treba očekivati da će se u septembru u reprezentaciju Srbije vratiti i reprezentativci koji su "odjavili" Veljka Paunovića u ovom cirkusu, pardon ciklusu. U pitanju su braća Milinković-Savić, Predrag Rajković, Filip Kostić, Saša Lukić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Filip Kostić i mnogi drugi koji su imali izgovore zašto se neće pojaviti na okupljanju.
Slušali smo o umoru, čekanju transfera, čak i ženidbi brata, dok s druge strane gledamo kako u nekim drugim reprezentacijama drugi "ginu za dres", recimo Robert Levandovski kod Poljaka.
I tu treba stati na kraj i "podvući crtu jednom za sva vremena", možda i poslušati Stanislava Karasija koji je jedini digao glas.
Da li Paunović ostaje?Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
Selektor Veljko Paunović zimus se "obećao" Srbiji sve do 2030. godine i ovo treba posmatrati tek kao početak njegovog projekta i zbog toga sigurno u FSS i ne pomišlja na bilo kakve promjene. Međutim, javnost je pomalo zabrinula priča o klauzuli koju ima u ugovoru da može da "ode ako hoće u klub koji ga traži", što nije demantovao.
"Što se tiče mog ugovora, to je povjerljiva stvar, ja sam jako transparentan, ali to ne treba niko da zloupotrijebi. O tim stvarima nisam pričao, to su stvari za jako povjerljivu situaciju. Mi živimo u fudbalu gdje se dinamično živi, ja nemam problem ujutru da prođem kroz medije i da se tresem ko će šta da kaže. Ja ovaj posao doživljavam tako da sam blagodaren da uživam i da radim ono što volim, ne dozvoljavam da mi ništa remeti to", rekao je selektor Veljko Paunović.