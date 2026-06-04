Fudbalska reprezentacija Srbije suočava se sa sramotom nakon što su mnogi igrači odbili poziv selektora. Da li je to znak nedostatka poštovanja prema reprezentaciji? Pogledajte primjer Roberta Levandovskog.

Izvor: Augustas Cetkauskas / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je veliku sramotu krajem maja pošto se desetak standardnih reprezentativaca oglušilo na poziv selektora Veljka Paunovića. Iako je Paunović najavio da se radi o jako važnim provjerama, posljednjim pred Ligu nacija, na kraju mu je veliki broj nosilaca "spustio slušalicu" i prisilio ga da "potroši" još jedan FIFA prozor na igrače koje najvjerovatnije nije planirao da pozove.

Među igračima koji nisu na spisku su Vanja Milinković-Savić, Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić i mnogi drugi koji su imali spreman izgovor zašto nisu tu; od premora zbog teške sezone do privatnih obaveza - redom su odbijali selektora i ostavili ga na cjedilu.

Vidi opis Ima 37, ne ide na Mundijal, a igra za reprezentaciju: Da li je srpske fudbalere bar malo sramota? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Tu je još jednom pokazano da Srbija nema kult reprezentacije i da većina fudbalera ne shvata ozbiljno igranje za državni tim, a mnogo bi mogli da nauče od poljskog golgetera Roberta Levandovskog.

Iza njega je takođe naporna sezona, čak i puna povreda, a uprkos tome što ima 37 godina, nema klub i čeka transfer u novi, igrao je za svoju Poljsku - bez obzira što ni njegova reprezentacija ne ide na Svjetsko prvenstvo. Odazvao se pozivu selektora i zaigrao u prijateljskim utakmicama protiv Ukrajine i Nigerije.

Sa kapitenskom trakom oko ruke, Levandovski je predvodio Poljake koji nisu slavili u ovim utakmicama (0:2 protiv Ukrajine, 2:2 s Nigerijom), ali su opet pokazali slogu koja nedostaje Srbiji.

Hoće li FSS kazniti fudbalere?

Veljko Paunović je bio razočaran, ali djelovao je pomireno sa činjenicom što ga je toliko igrača "odjavilo" za prijateljske mečeve sa Zelenortskim Ostrvima (0:3) i Meksikom (u noći između četvrtka i petka od 4 ujutru po našem vremenu). Postavlja se pitanje da li bi isto tako bilo i da je uspio plan Srbije da organizuje prijateljski meč s Argentinom, a kamoli da se plasirala na Svjetsko prvenstvo?

Teško je da bi tada postojale privatne obaveze, teške noge od sezone i ko zna koji sve izgovori koje su iskoristili fudbaleri Srbiji, svesni činjenice i da Veljko Paunović ne važi za prekog čovjeka

S druge strane Stanislav Karasi poručuje da su potrebne kazne:

"Njihov potez je sramotan, nanijeli su veliku štetu reprezentaciji i selektor više ne treba da ih zove u državni tim", rekao je član Stručnog odbora FSS za "Žurnal":

"Ne mogu da se biraju utakmice. Reprezentacija je svetinja i kad igra prijateljske utakmice moramo da je poštujemo, onaj ko je pozvan da otopi dres znojem".

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