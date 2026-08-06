Objavljen spisak: Nikola Jokić će igrati za Srbiju

Nikola Jokić će igrati za reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, potvrđeno je na spisku selektora Alimpijevića.

Izvor: MN PRESS

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić igraće ovog avgusta za reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević objavio je spisak na kojem je potvrđeno da će Jokić ponovo biti kapiten u odsustvu Bogdana Bogdanovića, koji je uzeo slobodno ljeto poslije oporavka od povrede i komplikovane situacije u prethodnom NBA timu Los Anđeles Klipersima.

Na spisku je uz Jokića još jedan NBA igrač, Nikola Jović, a napisana su i imena srpskih talenata, Mihaila Petrovića, Nikole Kusturice i Nikole Džepine.

Na spisku se nalaze: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Guduruć, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Nemanja Jovanović, Ognjen Stojaković, Stevan Mijović i Marko Barać. U dogovoru sa selektorom, Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević neće biti u stručnom štabu u avgustu zbog klupskih obaveza. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Jovan Petrović.

U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Džejson Miler, Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, a PR menadžer Nina Kolundžija.

Reprezentacija Srbije okupiće se 13. avgusta na početku priprema avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor. Srpska selekcija će odigrati dvije prijateljske utakmice sa Francuskom predvođenom Viktorom Vembanjamom, u Beogradu 20. avgusta i tri dana kasnije u Orleanu. Ekipa Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u Pezaru (31. avgust).

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