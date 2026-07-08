Reprezentativac Srbije Nikola Jović izjednačio je rekord kapitena Bogdana Bogdanovića sa ubačenih sedam trojki na jednom meču nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije je pobedom nad Bosnom i Hercegovinom (94:81) obezbijedila plasman u dalju fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U istom meču NBA košarkaš Nikola Jović blistao je sa 32 poena i sedam pogođenih trojki, pa se tako izjednačio sa kapitenom Bogdanom Bogdanovićem.

Košarkaš Majamija je u meču protiv Bosne i Hercegovine pogodio sedam trojki iz devet pokušaja, a uz to je imao i šest skokova i tri blokade. Šut izvan linije 6,75 metara pomogao je Joviću da izjednači rekord Bogdana Bogdanovića, pa su sada NBA igrači na vrhu liste Srbije, makar kada je u pitanju period samostalnosti zemlje.

Vidi opis Jovićev šou protiv BiH: Nikola uradio ono što je prije njega uspio samo Bogdanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Ako odemo korak dalje, na drugom mjestu je Predrag Stojaković, dok je prvi i dalje Saša Đorđević sa devet trojki kojima je Jugoslaviju odveo do evropskog zlata u Atini.

Naredne obaveze Srbije su već u avgustu. Orlovi će tada izaći na megdan Islandu i Italiji, sa kojima su se srpski igrači ukrstili poslije završetka prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Uz ove dvije reprezentacije dalje je prošla i Litvanija.

Orlovi tradicionalno strahuju od Azura, koji su Srbiji više puta zadavali velike probleme. Bodovi osvojeni u prvoj grupnoj fazi prenose se i u naredni kvalifikacioni krug. Mečevi nakon ukrštanja dvije grupe planirani su za avgust, novembar i februar, nakon čega će biti poznat konačan spisak učesnika Mundobasketa.

S obzirom na to da se Srbija sa drugog mjesta plasirala u narednu fazu, Orlovi će 28. avgusta dočekati Island, trećeplasiranu ekipu iz grupe D. Tri dana kasnije srpski tim gostuje Italiji, prvoplasiranoj selekciji grupe D, što bi moglo da ima presudan uticaj u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo. Na kraju, prve tri ekipe u grupi J obezbijediće plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine.

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