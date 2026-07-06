Srbija saznala put do Mundobasketa: Opet Italija, evo ko još čeka Orlove

Reprezentacija Srbije se ukšta sa grupom D u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije plasirala se u dalju fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nakon što je u posljednjem meču grupe C pobijedila Bosnu i Hercegovinu. Srpski tim takmičenje nastavlja sa druge pozicije, sa skorom 4-2, tako što će snage odmjeriti sa prva tri tima iz grupe D.

Stvari u grupi D u potpunosti su poznate. Island je pobijedio Veliku Britaniju 88:86 i tako zauzeo treću poziciju sa skorom 3-3. Na drugom mjestu nalazi se Litvanija sa istim brojem pobjeda i poraza, dok je na vrhu Italija, koja je ostvarila pet pobjeda i jedan poraz u ovim kvalifikacijama.

Dakle, rivali Srbije biće Italija, Litvanija i Island, a tradicionalno Orlovi strahuju od Azura, koji su Srbiji više puta došli glave.

Kakva su pravila u nastavku takmičenja?

Bodovi osvojeni u prvoj grupnoj fazi prenose se i u naredni kvalifikacioni krug. Mečevi poslije ukrštanja dvije grupe planirani su za avgust, novembar i februar, nakon čega će biti poznat konačan spisak učesnika Mundobasketa.

S obzirom na to da se Srbija sa drugog mjesta plasirala u narednu fazu, Orlovi će 28. avgusta dočekati Island, trećeplasirani tim iz grupe D. Tri dana kasnije srpski tim gostuje Italiji, prvoplasiranoj ekipi grupe D, što bi moglo da ima presudan uticaj u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo. Na kraju, prva tri tima u grupi J obezbijediće plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine.

Svjetsko prvenstvo, odnosno Mundobasket, na programu je od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine, a navijači u Srbiji nadaju se da će se Orlovi plasirati na takmičenje koje se održava u Kataru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!