Hetafe dovodi Srbina iz Liverpula pred Partizan?

Stefan Bajčetić mogao bi da postane fudbaler španskog Hetafea i to neposredno pred meč sa Partizanom.

Izvor: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Partizan i Hetafe sastaće se u prvom od dva meča kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Španski tim startovao je porazom u domaćem šampionatu i zbog toga je riješio da preduzme mjere i pojača redove, pa će po svemu sudeći u ekipu stići Stefan Bajčetić (21), fudbaler Liverpula.

Momak oko kojeg su Španija i Srbija vodile "rat" je još 2022. postao fudbaler Liverpula, ali karijeru uglavnom provodi na pozajmicama. Tako je nosio dres Salcburga, a potom i Las Palmasa. Navodno, pregovori dva kluba su u poodmakloj fazi. Kako je jasno da Bajčetić nije u planovima trenera Liverpula, nova sredina je idealno rješenje.

Ono što bi moglo da bude problem jesu zdravstveni pregledi. Bajčetić nije blistao u posljednje vrijeme, a van takmičarskog pogona bio je 15 mjeseci zbog teške operacije zadnje lože. U slučaju da testovi mladog reprezentativca Španije prođu u najboljem redu, a sve bude završeno u rekordnom roku, mogao bi da bude u konkurenciji za revanš sa ekipom Partizana u Beogradu za manje od 10 dana.

Navodno, Bajčetić bi želio da se vrati u španski fudbal, pa sad ostaje da sačekamo epilog dešavanja u klubu koji će biti težak rival Partizanu.

Problemi sa povredama

Bajčetić je posljednji zvaničan meč odigrao na pozajmici u Las Palmasu 13. maja prošle godine i u tom periodu je doživio povredu tetive. Zbog toga su se mnogi pitali šta se sa njim dešava. Odigrao je 5. maja 2024. posljednji meč u dresu Liverpula, pa je otišao na pozajmicu u Španiju. Koliko je povreda ozbiljna govori i to da godinu dana nije bio na terenu. Informacije iz Engleske kažu da naporno radi u procesu rehabilitacije, da je u teretani i da pokušava da uradi sve što je do njega.

Bonus video:

Pogledajte 01:06:15 Priča za medalju: Saša Ilić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)