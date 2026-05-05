Gde je nestao Stefan Bajčetić? Srbija i Španija se "pobili" za njega, a onda je sve krenulo po zlu

Stefan Bajčetić bio je veliki talenat, Srbija i Španija su se borile za njega u reprezentaciji, ali ga već dvije godine nema na terenu.

Stefan Bjačetić bio je jedna od glavnih tema u svjetskom fudbalu prije nešto više od dvije godine. Ušao je u prvi tim Liverpula, pokazao da je veliki talenat i da je pred njim svetla budućnost. Reprezentacije Španije i Srbije ušle su u klinč zbog njega i htjele su ga u svojim timovima.

Šta se od tada dogodilo? Praktično je "nestao" sa mape. Posljednji zvaničan meč odigrao je na pozajmici u Las Palmasu 13. maja prošle godine i u tom periodu je doživio povredu tetive. Zbog toga se mnogi pitaju šta se sa njim dešava. Odigrao je 5. maja 2024. godine posljednji meč u dresu Liverpula, pa je otišao na pozajmicu u Španiju.

Koliko je povreda ozbiljna govori i to da godinu dana nije bio na terenu. Informacije iz Engleske kažu da naporno radi u procesu rehabilitacije, da je u teretani i da pokušava da uradi sve što je do njega. Jasno je da to neće biti ove sezone što znači da je za njega sezona izgubljena.

Sve češći problemi sa povredama

Šansu mu je dao Jirgen Klop i pričao je hvalospjeve o njemu. Dolaskom Arnea Slota situacija se promijenila, išao je na pozajmicu, ali je Holanđanin imao želju da mu pruži šansu u tekućoj sezoni. Do toga nije došlo.

"Svaki put kada bi bio blizu povratka u tim dogodio bi se neki manji problem. Nadamo se da će sa njim uskoro biti sve u redu. Volio bih da ga imam nazad, ali moram da pazim i na velika očekivanja koja postoje", poručio je Slot. Inače, Bajčetić još uvijek nije odigrao meč za seniorsku reprezentaciju Španije, tako da nisu izgubljene sve nade za "orlove".

