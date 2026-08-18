Sarajevo zatražilo, banjalučki BSK prihvatio a FS BiH odobrio

Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine odobrio je u utorak promjenu stadiona na meču između Sarajeva i BSK-a iz Banjaluke.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Utakmica trećeg kola Premijer lige BiH između Sarajeva i banjalučkog BSK-a biće odigrana u petak, 21. avgusta 2026. godine, na stadionu “Bilino polje” u Zenici.

Ovu odluku zvanično je donio Komitet za takmičenje FS BiH, nakon što je Sarajevo uputio zahtjev za odigravanje susreta na alternativnom terenu. Banjalučki BSK dao je svoju saglasnost, čime su se stekli svi uslovi da Savez odobri promjenu domaćinstva.

Razlog selidbe u Zenicu jeste suspenzija glavnog terena stadiona “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu. Bordo klub u uvodnom dijelu sezone 2026/27 ne može igrati na svom matičnom stadionu zbog oštećenja hibridne travnate podloge, zbog čega teren ne ispunjava propisane uslove za odigravanje utakmica.

Tačan termin početka utakmice na “Bilinom polju” biće definisan naknadno, u dogovoru s nosiocem TV prava.

(MONDO)